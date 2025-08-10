SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / SP500 Medium Growth
Humraz Parmar

SP500 Medium Growth

Humraz Parmar
0 comentarios
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -1%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
129
Transacciones Rentables:
71 (55.03%)
Transacciones Irrentables:
58 (44.96%)
Mejor transacción:
2 669.85 CAD
Peor transacción:
-5 448.87 CAD
Beneficio Bruto:
55 529.07 CAD (20 516 pips)
Pérdidas Brutas:
-56 788.33 CAD (19 604 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (3 397.27 CAD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 836.33 CAD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
85.31%
Carga máxima del depósito:
62.57%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
-0.08
Transacciones Largas:
129 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-9.76 CAD
Beneficio medio:
782.10 CAD
Pérdidas medias:
-979.11 CAD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-7 420.67 CAD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 420.67 CAD (5)
Crecimiento al mes:
0.95%
Pronóstico anual:
11.58%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 912.54 CAD
Máxima:
15 873.50 CAD (113.70%)
Reducción relativa:
De balance:
32.93% (15 873.50 CAD)
De fondos:
14.14% (5 492.33 CAD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
SPX500 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
SPX500 -977
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
SPX500 912
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 669.85 CAD
Peor transacción: -5 449 CAD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +3 397.27 CAD
Pérdidas máximas consecutivas: -7 420.67 CAD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FOREX.comCA-Live 532" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Usando hasta 5x de apalancamiento para operar el SP500.

Requisito mínimo de margen para el símbolo del bróker: 1:10.

Drawdown máximo estimado del 50%.

Retorno anual estimado de +80%.

Vigilando datos económicos diariamente para cerrar posiciones y mantenerse fuera del mercado en períodos de volatilidad.

Las posiciones se cierran cada noche durante 1 hora para evitar comisiones swap del bróker y gaps de sesión.

No hay comentarios
2025.12.31 21:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 22:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 22:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 22:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 13:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 23:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
