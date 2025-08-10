- Incremento
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FOREX.comCA-Live 532" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Usando hasta 5x de apalancamiento para operar el SP500.
Requisito mínimo de margen para el símbolo del bróker: 1:10.
Drawdown máximo estimado del 50%.
Retorno anual estimado de +80%.
Vigilando datos económicos diariamente para cerrar posiciones y mantenerse fuera del mercado en períodos de volatilidad.
Las posiciones se cierran cada noche durante 1 hora para evitar comisiones swap del bróker y gaps de sesión.
