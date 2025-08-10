Usando hasta 5x de apalancamiento para operar el SP500.

Requisito mínimo de margen para el símbolo del bróker: 1:10.

Drawdown máximo estimado del 50%.

Retorno anual estimado de +80%.

Vigilando datos económicos diariamente para cerrar posiciones y mantenerse fuera del mercado en períodos de volatilidad.

Las posiciones se cierran cada noche durante 1 hora para evitar comisiones swap del bróker y gaps de sesión.