Humraz Parmar

SP500 to the Beach

Humraz Parmar
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
67
Bénéfice trades:
37 (55.22%)
Perte trades:
30 (44.78%)
Meilleure transaction:
2 669.85 CAD
Pire transaction:
-2 896.40 CAD
Bénéfice brut:
26 097.68 CAD (10 572 pips)
Perte brute:
-20 696.53 CAD (7 806 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (2 884.01 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 884.01 CAD (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
93.75%
Charge de dépôt maximale:
53.22%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
0.96
Longs trades:
67 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
80.61 CAD
Bénéfice moyen:
705.34 CAD
Perte moyenne:
-689.88 CAD
Pertes consécutives maximales:
5 (-3 250.46 CAD)
Perte consécutive maximale:
-4 807.53 CAD (3)
Croissance mensuelle:
9.99%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 862.84 CAD
Maximal:
5 637.20 CAD (72.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.43% (5 637.20 CAD)
Par fonds propres:
8.03% (3 100.02 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SPX500 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SPX500 4.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SPX500 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 669.85 CAD
Pire transaction: -2 896 CAD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +2 884.01 CAD
Perte consécutive maximale: -3 250.46 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FOREX.comCA-Live 532" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Using up to 5x Leverage to trade SP500. 

1:10 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.

Estimated Drawdown of 60% Max 

Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times. 

Positions closed everynight for 1 hour to avoid Swap Fees, and Session Gaps.


Aucun avis
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 23:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
