Trades insgesamt:
129
Gewinntrades:
71 (55.03%)
Verlusttrades:
58 (44.96%)
Bester Trade:
2 669.85 CAD
Schlechtester Trade:
-5 448.87 CAD
Bruttoprofit:
55 529.07 CAD (20 516 pips)
Bruttoverlust:
-56 788.33 CAD (19 604 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (3 397.27 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 836.33 CAD (4)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
85.31%
Max deposit load:
62.57%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.08
Long-Positionen:
129 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-9.76 CAD
Durchschnittlicher Profit:
782.10 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
-979.11 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-7 420.67 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 420.67 CAD (5)
Wachstum pro Monat :
0.95%
Jahresprognose:
11.58%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6 912.54 CAD
Maximaler:
15 873.50 CAD (113.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.93% (15 873.50 CAD)
Kapital:
14.14% (5 492.33 CAD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|SPX500
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|SPX500
|-977
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|SPX500
|912
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FOREX.comCA-Live 532" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Using up to 8x Leverage to trade SP500.
1:10 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.
Estimated Drawdown of 50% Max
Annual Estimated Return of +80%
Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times.
Positions closed every night for 1 hour to avoid Broker Swap Fees, and Session Gaps.
