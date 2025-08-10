SignaleKategorien
Humraz Parmar

SP500 Medium Growth

Humraz Parmar
0 Bewertungen
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
129
Gewinntrades:
71 (55.03%)
Verlusttrades:
58 (44.96%)
Bester Trade:
2 669.85 CAD
Schlechtester Trade:
-5 448.87 CAD
Bruttoprofit:
55 529.07 CAD (20 516 pips)
Bruttoverlust:
-56 788.33 CAD (19 604 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (3 397.27 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 836.33 CAD (4)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
85.31%
Max deposit load:
62.57%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.08
Long-Positionen:
129 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-9.76 CAD
Durchschnittlicher Profit:
782.10 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
-979.11 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-7 420.67 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 420.67 CAD (5)
Wachstum pro Monat :
0.95%
Jahresprognose:
11.58%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6 912.54 CAD
Maximaler:
15 873.50 CAD (113.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.93% (15 873.50 CAD)
Kapital:
14.14% (5 492.33 CAD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
SPX500 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
SPX500 -977
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
SPX500 912
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 669.85 CAD
Schlechtester Trade: -5 449 CAD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 397.27 CAD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 420.67 CAD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FOREX.comCA-Live 532" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Using up to 8x Leverage to trade SP500. 

1:10 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.

Estimated Drawdown of 50% Max 

Annual Estimated Return of +80% 

Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times. 

Positions closed every night for 1 hour to avoid Broker Swap Fees, and Session Gaps.


Keine Bewertungen
2025.12.31 21:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 22:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 22:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 22:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 13:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 23:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
