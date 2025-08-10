SinaisSeções
Humraz Parmar

SP500 Medium Growth

Humraz Parmar
0 comentários
26 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -1%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
129
Negociações com lucro:
71 (55.03%)
Negociações com perda:
58 (44.96%)
Melhor negociação:
2 669.85 CAD
Pior negociação:
-5 448.87 CAD
Lucro bruto:
55 529.07 CAD (20 516 pips)
Perda bruta:
-56 788.33 CAD (19 604 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (3 397.27 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
6 836.33 CAD (4)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
85.31%
Depósito máximo carregado:
62.57%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
-0.08
Negociações longas:
129 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-9.76 CAD
Lucro médio:
782.10 CAD
Perda média:
-979.11 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-7 420.67 CAD)
Máxima perda consecutiva:
-7 420.67 CAD (5)
Crescimento mensal:
0.95%
Previsão anual:
11.58%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 912.54 CAD
Máximo:
15 873.50 CAD (113.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.93% (15 873.50 CAD)
Pelo Capital Líquido:
14.14% (5 492.33 CAD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
SPX500 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
SPX500 -977
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
SPX500 912
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 669.85 CAD
Pior negociação: -5 449 CAD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +3 397.27 CAD
Máxima perda consecutiva: -7 420.67 CAD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FOREX.comCA-Live 532" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Usando até 5x de alavancagem para negociar o SP500.

Requisito de margem mínima para o símbolo do corretor: 1:10.

Redução máxima estimada de 50%.

Retorno anual estimado de +80%.

Acompanhamento diário de dados econômicos para fechar posições e ficar fora do mercado durante períodos voláteis.

Posições fechadas todas as noites por 1 hora para evitar taxas de swap do corretor e gaps de sessão.

Sem comentários
2025.12.31 21:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 22:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 22:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 22:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 13:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 23:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
