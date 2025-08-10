- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
129
Negociações com lucro:
71 (55.03%)
Negociações com perda:
58 (44.96%)
Melhor negociação:
2 669.85 CAD
Pior negociação:
-5 448.87 CAD
Lucro bruto:
55 529.07 CAD (20 516 pips)
Perda bruta:
-56 788.33 CAD (19 604 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (3 397.27 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
6 836.33 CAD (4)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
85.31%
Depósito máximo carregado:
62.57%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
-0.08
Negociações longas:
129 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-9.76 CAD
Lucro médio:
782.10 CAD
Perda média:
-979.11 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-7 420.67 CAD)
Máxima perda consecutiva:
-7 420.67 CAD (5)
Crescimento mensal:
0.95%
Previsão anual:
11.58%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 912.54 CAD
Máximo:
15 873.50 CAD (113.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.93% (15 873.50 CAD)
Pelo Capital Líquido:
14.14% (5 492.33 CAD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|SPX500
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|SPX500
|-977
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|SPX500
|912
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 669.85 CAD
Pior negociação: -5 449 CAD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +3 397.27 CAD
Máxima perda consecutiva: -7 420.67 CAD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FOREX.comCA-Live 532" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Usando até 5x de alavancagem para negociar o SP500.
Requisito de margem mínima para o símbolo do corretor: 1:10.
Redução máxima estimada de 50%.
Retorno anual estimado de +80%.
Acompanhamento diário de dados econômicos para fechar posições e ficar fora do mercado durante períodos voláteis.
Posições fechadas todas as noites por 1 hora para evitar taxas de swap do corretor e gaps de sessão.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-1%
0
0
USD
USD
39K
CAD
CAD
26
91%
129
55%
85%
0.97
-9.76
CAD
CAD
33%
1:100