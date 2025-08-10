シグナルセクション
Humraz Parmar

SP500 Medium Growth

Humraz Parmar
レビュー0件
26週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
129
利益トレード:
71 (55.03%)
損失トレード:
58 (44.96%)
ベストトレード:
2 669.85 CAD
最悪のトレード:
-5 448.87 CAD
総利益:
55 529.07 CAD (20 516 pips)
総損失:
-56 788.33 CAD (19 604 pips)
最大連続の勝ち:
6 (3 397.27 CAD)
最大連続利益:
6 836.33 CAD (4)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
85.31%
最大入金額:
62.57%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
-0.08
長いトレード:
129 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-9.76 CAD
平均利益:
782.10 CAD
平均損失:
-979.11 CAD
最大連続の負け:
5 (-7 420.67 CAD)
最大連続損失:
-7 420.67 CAD (5)
月間成長:
0.95%
年間予想:
11.58%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 912.54 CAD
最大の:
15 873.50 CAD (113.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.93% (15 873.50 CAD)
エクイティによる:
14.14% (5 492.33 CAD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
SPX500 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
SPX500 -977
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
SPX500 912
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 669.85 CAD
最悪のトレード: -5 449 CAD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +3 397.27 CAD
最大連続損失: -7 420.67 CAD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FOREX.comCA-Live 532"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Using up to 8x Leverage to trade SP500. 

1:10 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.

Estimated Drawdown of 50% Max 

Annual Estimated Return of +80% 

Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times. 

Positions closed every night for 1 hour to avoid Broker Swap Fees, and Session Gaps.


レビューなし
2025.12.31 21:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 22:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 22:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 22:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 13:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 23:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
