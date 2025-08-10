- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
129
利益トレード:
71 (55.03%)
損失トレード:
58 (44.96%)
ベストトレード:
2 669.85 CAD
最悪のトレード:
-5 448.87 CAD
総利益:
55 529.07 CAD (20 516 pips)
総損失:
-56 788.33 CAD (19 604 pips)
最大連続の勝ち:
6 (3 397.27 CAD)
最大連続利益:
6 836.33 CAD (4)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
85.31%
最大入金額:
62.57%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
-0.08
長いトレード:
129 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-9.76 CAD
平均利益:
782.10 CAD
平均損失:
-979.11 CAD
最大連続の負け:
5 (-7 420.67 CAD)
最大連続損失:
-7 420.67 CAD (5)
月間成長:
0.95%
年間予想:
11.58%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 912.54 CAD
最大の:
15 873.50 CAD (113.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.93% (15 873.50 CAD)
エクイティによる:
14.14% (5 492.33 CAD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|SPX500
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|SPX500
|-977
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|SPX500
|912
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 669.85 CAD
最悪のトレード: -5 449 CAD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +3 397.27 CAD
最大連続損失: -7 420.67 CAD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FOREX.comCA-Live 532"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Using up to 8x Leverage to trade SP500.
1:10 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.
Estimated Drawdown of 50% Max
Annual Estimated Return of +80%
Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times.
Positions closed every night for 1 hour to avoid Broker Swap Fees, and Session Gaps.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-1%
0
0
USD
USD
39K
CAD
CAD
26
91%
129
55%
85%
0.97
-9.76
CAD
CAD
33%
1:100