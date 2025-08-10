- 자본
- 축소
트레이드:
131
이익 거래:
73 (55.72%)
손실 거래:
58 (44.27%)
최고의 거래:
2 669.85 CAD
최악의 거래:
-5 448.87 CAD
총 수익:
57 349.68 CAD (20 917 pips)
총 손실:
-56 788.33 CAD (19 604 pips)
연속 최대 이익:
6 (3 397.27 CAD)
연속 최대 이익:
6 836.33 CAD (4)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
83.21%
최대 입금량:
80.38%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.04
롱(주식매수):
131 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
4.29 CAD
평균 이익:
785.61 CAD
평균 손실:
-979.11 CAD
연속 최대 손실:
5 (-7 420.67 CAD)
연속 최대 손실:
-7 420.67 CAD (5)
월별 성장률:
-0.56%
연간 예측:
-6.75%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 912.54 CAD
최대한의:
15 873.50 CAD (113.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.93% (15 873.50 CAD)
자본금별:
14.14% (5 492.33 CAD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|SPX500
|131
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|SPX500
|436
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|SPX500
|1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 669.85 CAD
최악의 거래: -5 449 CAD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +3 397.27 CAD
연속 최대 손실: -7 420.67 CAD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FOREX.comCA-Live 532"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Using up to 8x Leverage to trade SP500.
1:10 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.
Estimated Drawdown of 50% Max
Annual Estimated Return of +80%
Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times.
Positions closed every night for 1 hour to avoid Broker Swap Fees, and Session Gaps.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
4%
0
0
USD
USD
41K
CAD
CAD
27
91%
131
55%
83%
1.00
4.29
CAD
CAD
33%
1:100