시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / SP500 Medium Growth
Humraz Parmar

SP500 Medium Growth

Humraz Parmar
0 리뷰
안정성
27
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 4%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
131
이익 거래:
73 (55.72%)
손실 거래:
58 (44.27%)
최고의 거래:
2 669.85 CAD
최악의 거래:
-5 448.87 CAD
총 수익:
57 349.68 CAD (20 917 pips)
총 손실:
-56 788.33 CAD (19 604 pips)
연속 최대 이익:
6 (3 397.27 CAD)
연속 최대 이익:
6 836.33 CAD (4)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
83.21%
최대 입금량:
80.38%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.04
롱(주식매수):
131 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
4.29 CAD
평균 이익:
785.61 CAD
평균 손실:
-979.11 CAD
연속 최대 손실:
5 (-7 420.67 CAD)
연속 최대 손실:
-7 420.67 CAD (5)
월별 성장률:
-0.56%
연간 예측:
-6.75%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 912.54 CAD
최대한의:
15 873.50 CAD (113.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.93% (15 873.50 CAD)
자본금별:
14.14% (5 492.33 CAD)

배포

심볼 Sell Buy
SPX500 131
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
SPX500 436
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
SPX500 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 669.85 CAD
최악의 거래: -5 449 CAD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +3 397.27 CAD
연속 최대 손실: -7 420.67 CAD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FOREX.comCA-Live 532"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Using up to 8x Leverage to trade SP500. 

1:10 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.

Estimated Drawdown of 50% Max 

Annual Estimated Return of +80% 

Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times. 

Positions closed every night for 1 hour to avoid Broker Swap Fees, and Session Gaps.


리뷰 없음
2026.01.06 21:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 21:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 22:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 22:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 22:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 13:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 23:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
SP500 Medium Growth
월별 30 USD
4%
0
0
USD
41K
CAD
27
91%
131
55%
83%
1.00
4.29
CAD
33%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.