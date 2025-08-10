SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SP500 to the Beach
Humraz Parmar

SP500 to the Beach

Humraz Parmar
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
38 (55.88%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (44.12%)
En iyi işlem:
2 669.85 CAD
En kötü işlem:
-2 896.40 CAD
Brüt kâr:
27 118.08 CAD (10 918 pips)
Brüt zarar:
-20 696.53 CAD (7 806 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (2 884.01 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
2 884.01 CAD (4)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
93.75%
Maks. mevduat yükü:
53.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
68 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
94.43 CAD
Ortalama kâr:
713.63 CAD
Ortalama zarar:
-689.88 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3 250.46 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 807.53 CAD (3)
Aylık büyüme:
10.69%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 862.84 CAD
Maksimum:
5 637.20 CAD (72.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.43% (5 637.20 CAD)
Varlığa göre:
8.03% (3 100.02 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SPX500 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SPX500 5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SPX500 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 669.85 CAD
En kötü işlem: -2 896 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 884.01 CAD
Maksimum ardışık zarar: -3 250.46 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FOREX.comCA-Live 532" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Using up to 5x Leverage to trade SP500. 

1:10 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.

Estimated Drawdown of 60% Max 

Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times. 

Positions closed everynight for 1 hour to avoid Swap Fees, and Session Gaps.


İnceleme yok
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 23:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SP500 to the Beach
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
43K
CAD
12
92%
68
55%
94%
1.31
94.43
CAD
14%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.