İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
38 (55.88%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (44.12%)
En iyi işlem:
2 669.85 CAD
En kötü işlem:
-2 896.40 CAD
Brüt kâr:
27 118.08 CAD (10 918 pips)
Brüt zarar:
-20 696.53 CAD (7 806 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (2 884.01 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
2 884.01 CAD (4)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
93.75%
Maks. mevduat yükü:
53.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
68 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
94.43 CAD
Ortalama kâr:
713.63 CAD
Ortalama zarar:
-689.88 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3 250.46 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 807.53 CAD (3)
Aylık büyüme:
10.69%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 862.84 CAD
Maksimum:
5 637.20 CAD (72.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.43% (5 637.20 CAD)
Varlığa göre:
8.03% (3 100.02 CAD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SPX500
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SPX500
|5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SPX500
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FOREX.comCA-Live 532" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Using up to 5x Leverage to trade SP500.
1:10 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.
Estimated Drawdown of 60% Max
Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times.
Positions closed everynight for 1 hour to avoid Swap Fees, and Session Gaps.
