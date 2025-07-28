СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid SUPER
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid SUPER

Nuttapon Maneechote
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 59%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
236
Прибыльных трейдов:
208 (88.13%)
Убыточных трейдов:
28 (11.86%)
Лучший трейд:
271.08 USD
Худший трейд:
-840.16 USD
Общая прибыль:
8 131.78 USD (1 621 128 pips)
Общий убыток:
-5 496.77 USD (4 705 423 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (772.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 455.18 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
38.56%
Макс. загрузка депозита:
30.54%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.75
Длинных трейдов:
233 (98.73%)
Коротких трейдов:
3 (1.27%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
11.17 USD
Средняя прибыль:
39.10 USD
Средний убыток:
-196.31 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-535.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 270.88 USD (2)
Прирост в месяц:
52.59%
Годовой прогноз:
638.04%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 315.12 USD
Максимальная:
1 507.81 USD (47.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.00% (1 308.80 USD)
По эквити:
68.29% (1 204.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 208
BTCUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.6K
BTCUSD -988
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 62K
BTCUSD -3.1M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +271.08 USD
Худший трейд: -840 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +772.32 USD
Макс. убыток в серии: -535.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
2.50 × 62
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.24 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 10:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 13:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 04:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 11:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 11:07
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 14:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 13:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 09:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Копировать

