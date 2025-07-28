- Прирост
Всего трейдов:
236
Прибыльных трейдов:
208 (88.13%)
Убыточных трейдов:
28 (11.86%)
Лучший трейд:
271.08 USD
Худший трейд:
-840.16 USD
Общая прибыль:
8 131.78 USD (1 621 128 pips)
Общий убыток:
-5 496.77 USD (4 705 423 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (772.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 455.18 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
38.56%
Макс. загрузка депозита:
30.54%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.75
Длинных трейдов:
233 (98.73%)
Коротких трейдов:
3 (1.27%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
11.17 USD
Средняя прибыль:
39.10 USD
Средний убыток:
-196.31 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-535.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 270.88 USD (2)
Прирост в месяц:
52.59%
Годовой прогноз:
638.04%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 315.12 USD
Максимальная:
1 507.81 USD (47.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.00% (1 308.80 USD)
По эквити:
68.29% (1 204.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|208
|BTCUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.6K
|BTCUSD
|-988
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|62K
|BTCUSD
|-3.1M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
Лучший трейд: +271.08 USD
Худший трейд: -840 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +772.32 USD
Макс. убыток в серии: -535.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|2.50 × 62
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
30 USD в месяц
59%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
22
89%
236
88%
39%
1.47
11.17
USD
USD
79%
1:500