Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

UltimaMarkets-Live 1 0.00 × 2 VantageInternational-Live 3 2.50 × 62 VantageInternational-Live 7 2.91 × 358 Bybit-Live 4.25 × 20 Exness-MT5Real31 12.17 × 12 Exness-MT5Real15 16.00 × 1 Exness-MT5Real27 20.20 × 5 VantageInternational-Live 10 26.00 × 1