Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
Trades insgesamt:
237
Gewinntrades:
209 (88.18%)
Verlusttrades:
28 (11.81%)
Bester Trade:
271.08 USD
Schlechtester Trade:
-840.16 USD
Bruttoprofit:
8 193.07 USD (1 623 171 pips)
Bruttoverlust:
-5 496.77 USD (4 705 423 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (772.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 455.18 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
36.59%
Max deposit load:
30.54%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
1.79
Long-Positionen:
234 (98.73%)
Short-Positionen:
3 (1.27%)
Profit-Faktor:
1.49
Mathematische Gewinnerwartung:
11.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
39.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-196.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-535.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 270.88 USD (2)
Wachstum pro Monat :
43.37%
Jahresprognose:
526.26%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 315.12 USD
Maximaler:
1 507.81 USD (47.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.00% (1 308.80 USD)
Kapital:
68.29% (1 204.00 USD)
Bester Trade: +271.08 USD
Schlechtester Trade: -840 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +772.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -535.56 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|2.50 × 62
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
