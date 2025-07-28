SignaleKategorien
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid SUPER

Nuttapon Maneechote
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 67%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
237
Gewinntrades:
209 (88.18%)
Verlusttrades:
28 (11.81%)
Bester Trade:
271.08 USD
Schlechtester Trade:
-840.16 USD
Bruttoprofit:
8 193.07 USD (1 623 171 pips)
Bruttoverlust:
-5 496.77 USD (4 705 423 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (772.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 455.18 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
36.59%
Max deposit load:
30.54%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
1.79
Long-Positionen:
234 (98.73%)
Short-Positionen:
3 (1.27%)
Profit-Faktor:
1.49
Mathematische Gewinnerwartung:
11.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
39.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-196.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-535.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 270.88 USD (2)
Wachstum pro Monat :
43.37%
Jahresprognose:
526.26%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 315.12 USD
Maximaler:
1 507.81 USD (47.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.00% (1 308.80 USD)
Kapital:
68.29% (1 204.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 209
BTCUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.7K
BTCUSD -988
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 64K
BTCUSD -3.1M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +271.08 USD
Schlechtester Trade: -840 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +772.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -535.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
2.50 × 62
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 10:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 13:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 04:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 11:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 11:07
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 14:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 13:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
