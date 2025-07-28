SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid SUPER
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid SUPER

Nuttapon Maneechote
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 59%
VantageInternational-Live 3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
236
Negociações com lucro:
208 (88.13%)
Negociações com perda:
28 (11.86%)
Melhor negociação:
271.08 USD
Pior negociação:
-840.16 USD
Lucro bruto:
8 131.78 USD (1 621 128 pips)
Perda bruta:
-5 496.77 USD (4 705 423 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (772.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 455.18 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
36.59%
Depósito máximo carregado:
30.54%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
1.75
Negociações longas:
233 (98.73%)
Negociações curtas:
3 (1.27%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
11.17 USD
Lucro médio:
39.10 USD
Perda média:
-196.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-535.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 270.88 USD (2)
Crescimento mensal:
46.37%
Previsão anual:
562.62%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 315.12 USD
Máximo:
1 507.81 USD (47.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.00% (1 308.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.29% (1 204.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 208
BTCUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.6K
BTCUSD -988
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 62K
BTCUSD -3.1M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +271.08 USD
Pior negociação: -840 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +772.32 USD
Máxima perda consecutiva: -535.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
2.50 × 62
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 10:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 13:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 04:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 11:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 11:07
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 14:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 13:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Cryptowanlanid SUPER
30 USD por mês
59%
0
0
USD
1.2K
USD
22
89%
236
88%
37%
1.47
11.17
USD
79%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.