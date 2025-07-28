- Crescimento
Como o crescimento na Signals é calculado?
Negociações:
236
Negociações com lucro:
208 (88.13%)
Negociações com perda:
28 (11.86%)
Melhor negociação:
271.08 USD
Pior negociação:
-840.16 USD
Lucro bruto:
8 131.78 USD (1 621 128 pips)
Perda bruta:
-5 496.77 USD (4 705 423 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (772.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 455.18 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
36.59%
Depósito máximo carregado:
30.54%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
1.75
Negociações longas:
233 (98.73%)
Negociações curtas:
3 (1.27%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
11.17 USD
Lucro médio:
39.10 USD
Perda média:
-196.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-535.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 270.88 USD (2)
Crescimento mensal:
46.37%
Previsão anual:
562.62%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 315.12 USD
Máximo:
1 507.81 USD (47.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.00% (1 308.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.29% (1 204.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|208
|BTCUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.6K
|BTCUSD
|-988
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|62K
|BTCUSD
|-3.1M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +271.08 USD
Pior negociação: -840 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +772.32 USD
Máxima perda consecutiva: -535.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|2.50 × 62
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
