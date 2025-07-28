SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid SUPER
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid SUPER

Nuttapon Maneechote
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 299 USD al mese
crescita dal 2025 30%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
84
Profit Trade:
68 (80.95%)
Loss Trade:
16 (19.05%)
Best Trade:
271.08 USD
Worst Trade:
-482.96 USD
Profitto lordo:
4 078.66 USD (1 545 183 pips)
Perdita lorda:
-2 446.09 USD (4 661 283 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (1 455.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 455.18 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
49.27%
Massimo carico di deposito:
18.90%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
84 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
19.44 USD
Profitto medio:
59.98 USD
Perdita media:
-152.88 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-535.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-874.68 USD (2)
Crescita mensile:
577.43%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 315.12 USD
Massimale:
1 507.81 USD (47.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.63% (1 479.93 USD)
Per equità:
57.53% (1 272.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 56
BTCUSD 28
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.6K
BTCUSD -988
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 31K
BTCUSD -3.1M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +271.08 USD
Worst Trade: -483 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 455.18 USD
Massima perdita consecutiva: -535.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
2.13 × 56
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
Non ci sono recensioni
2025.10.07 11:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 10:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 02:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 22:04
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 12:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 10:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
