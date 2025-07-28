- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
84
Profit Trade:
68 (80.95%)
Loss Trade:
16 (19.05%)
Best Trade:
271.08 USD
Worst Trade:
-482.96 USD
Profitto lordo:
4 078.66 USD (1 545 183 pips)
Perdita lorda:
-2 446.09 USD (4 661 283 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (1 455.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 455.18 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
49.27%
Massimo carico di deposito:
18.90%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
84 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
19.44 USD
Profitto medio:
59.98 USD
Perdita media:
-152.88 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-535.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-874.68 USD (2)
Crescita mensile:
577.43%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 315.12 USD
Massimale:
1 507.81 USD (47.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.63% (1 479.93 USD)
Per equità:
57.53% (1 272.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|BTCUSD
|28
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|-988
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|31K
|BTCUSD
|-3.1M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +271.08 USD
Worst Trade: -483 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 455.18 USD
Massima perdita consecutiva: -535.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|2.13 × 56
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
299USD al mese
30%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
11
79%
84
80%
49%
1.66
19.44
USD
USD
58%
1:500