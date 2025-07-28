- 성장
- 잔고
- 자본
- 축소
트레이드:
248
이익 거래:
219 (88.30%)
손실 거래:
29 (11.69%)
최고의 거래:
271.08 USD
최악의 거래:
-840.16 USD
총 수익:
8 418.02 USD (1 629 980 pips)
총 손실:
-5 518.04 USD (4 706 132 pips)
연속 최대 이익:
28 (772.32 USD)
연속 최대 이익:
1 455.18 USD (23)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
34.22%
최대 입금량:
30.54%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
1.92
롱(주식매수):
245 (98.79%)
숏(주식차입매도):
3 (1.21%)
수익 요인:
1.53
기대수익:
11.69 USD
평균 이익:
38.44 USD
평균 손실:
-190.28 USD
연속 최대 손실:
3 (-535.56 USD)
연속 최대 손실:
-1 270.88 USD (2)
월별 성장률:
43.43%
연간 예측:
526.97%
Algo 트레이딩:
89%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 315.12 USD
최대한의:
1 507.81 USD (47.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.00% (1 308.80 USD)
자본금별:
68.29% (1 204.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|220
|BTCUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.9K
|BTCUSD
|-988
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|71K
|BTCUSD
|-3.1M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +271.08 USD
최악의 거래: -840 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +772.32 USD
연속 최대 손실: -535.56 USD
