Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid SUPER

Nuttapon Maneechote
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 299 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
84
Bénéfice trades:
68 (80.95%)
Perte trades:
16 (19.05%)
Meilleure transaction:
271.08 USD
Pire transaction:
-482.96 USD
Bénéfice brut:
4 078.66 USD (1 545 183 pips)
Perte brute:
-2 446.09 USD (4 661 283 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (1 455.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 455.18 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
49.27%
Charge de dépôt maximale:
18.90%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.08
Longs trades:
84 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
19.44 USD
Bénéfice moyen:
59.98 USD
Perte moyenne:
-152.88 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-535.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-874.68 USD (2)
Croissance mensuelle:
577.43%
Algo trading:
79%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 315.12 USD
Maximal:
1 507.81 USD (47.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.63% (1 479.93 USD)
Par fonds propres:
57.53% (1 272.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 56
BTCUSD 28
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.6K
BTCUSD -988
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
BTCUSD -3.1M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +271.08 USD
Pire transaction: -483 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 455.18 USD
Perte consécutive maximale: -535.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
2.13 × 56
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
Aucun avis
2025.10.07 11:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 10:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 02:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 22:04
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 12:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 10:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.