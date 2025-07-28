シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid SUPER
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid SUPER

Nuttapon Maneechote
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 59%
VantageInternational-Live 3
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
236
利益トレード:
208 (88.13%)
損失トレード:
28 (11.86%)
ベストトレード:
271.08 USD
最悪のトレード:
-840.16 USD
総利益:
8 131.78 USD (1 621 128 pips)
総損失:
-5 496.77 USD (4 705 423 pips)
最大連続の勝ち:
28 (772.32 USD)
最大連続利益:
1 455.18 USD (23)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
36.59%
最大入金額:
30.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
1.75
長いトレード:
233 (98.73%)
短いトレード:
3 (1.27%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
11.17 USD
平均利益:
39.10 USD
平均損失:
-196.31 USD
最大連続の負け:
3 (-535.56 USD)
最大連続損失:
-1 270.88 USD (2)
月間成長:
46.37%
年間予想:
562.62%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 315.12 USD
最大の:
1 507.81 USD (47.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.00% (1 308.80 USD)
エクイティによる:
68.29% (1 204.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 208
BTCUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.6K
BTCUSD -988
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 62K
BTCUSD -3.1M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +271.08 USD
最悪のトレード: -840 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +772.32 USD
最大連続損失: -535.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
2.50 × 62
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 10:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 13:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 04:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 11:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 11:07
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 14:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 13:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Cryptowanlanid SUPER
30 USD/月
59%
0
0
USD
1.2K
USD
22
89%
236
88%
37%
1.47
11.17
USD
79%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください