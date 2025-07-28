- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
236
利益トレード:
208 (88.13%)
損失トレード:
28 (11.86%)
ベストトレード:
271.08 USD
最悪のトレード:
-840.16 USD
総利益:
8 131.78 USD (1 621 128 pips)
総損失:
-5 496.77 USD (4 705 423 pips)
最大連続の勝ち:
28 (772.32 USD)
最大連続利益:
1 455.18 USD (23)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
36.59%
最大入金額:
30.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
1.75
長いトレード:
233 (98.73%)
短いトレード:
3 (1.27%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
11.17 USD
平均利益:
39.10 USD
平均損失:
-196.31 USD
最大連続の負け:
3 (-535.56 USD)
最大連続損失:
-1 270.88 USD (2)
月間成長:
46.37%
年間予想:
562.62%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 315.12 USD
最大の:
1 507.81 USD (47.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.00% (1 308.80 USD)
エクイティによる:
68.29% (1 204.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|208
|BTCUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.6K
|BTCUSD
|-988
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|62K
|BTCUSD
|-3.1M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +271.08 USD
最悪のトレード: -840 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +772.32 USD
最大連続損失: -535.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|2.50 × 62
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
59%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
22
89%
236
88%
37%
1.47
11.17
USD
USD
79%
1:500