- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
236
盈利交易:
208 (88.13%)
亏损交易:
28 (11.86%)
最好交易:
271.08 USD
最差交易:
-840.16 USD
毛利:
8 131.78 USD (1 621 128 pips)
毛利亏损:
-5 496.77 USD (4 705 423 pips)
最大连续赢利:
28 (772.32 USD)
最大连续盈利:
1 455.18 USD (23)
夏普比率:
0.10
交易活动:
38.56%
最大入金加载:
30.54%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.75
长期交易:
233 (98.73%)
短期交易:
3 (1.27%)
利润因子:
1.48
预期回报:
11.17 USD
平均利润:
39.10 USD
平均损失:
-196.31 USD
最大连续失误:
3 (-535.56 USD)
最大连续亏损:
-1 270.88 USD (2)
每月增长:
52.59%
年度预测:
638.04%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
1 315.12 USD
最大值:
1 507.81 USD (47.23%)
相对跌幅:
结余:
79.00% (1 308.80 USD)
净值:
68.29% (1 204.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|208
|BTCUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.6K
|BTCUSD
|-988
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|62K
|BTCUSD
|-3.1M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +271.08 USD
最差交易: -840 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +772.32 USD
最大连续亏损: -535.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
59%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
22
89%
236
88%
39%
1.47
11.17
USD
USD
79%
1:500