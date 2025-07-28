SinyallerBölümler
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid SUPER

Nuttapon Maneechote
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 299 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
84
Kârla kapanan işlemler:
68 (80.95%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (19.05%)
En iyi işlem:
271.08 USD
En kötü işlem:
-482.96 USD
Brüt kâr:
4 078.66 USD (1 545 183 pips)
Brüt zarar:
-2 446.09 USD (4 661 283 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (1 455.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 455.18 USD (23)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
49.27%
Maks. mevduat yükü:
18.90%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
84 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
19.44 USD
Ortalama kâr:
59.98 USD
Ortalama zarar:
-152.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-535.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-874.68 USD (2)
Aylık büyüme:
577.43%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 315.12 USD
Maksimum:
1 507.81 USD (47.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.63% (1 479.93 USD)
Varlığa göre:
57.53% (1 272.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 56
BTCUSD 28
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.6K
BTCUSD -988
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 31K
BTCUSD -3.1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +271.08 USD
En kötü işlem: -483 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 455.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -535.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
2.13 × 56
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
İnceleme yok
2025.10.07 11:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 10:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 02:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 22:04
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 12:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 10:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
