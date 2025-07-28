SeñalesSecciones
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid SUPER

Nuttapon Maneechote
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 59%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
236
Transacciones Rentables:
208 (88.13%)
Transacciones Irrentables:
28 (11.86%)
Mejor transacción:
271.08 USD
Peor transacción:
-840.16 USD
Beneficio Bruto:
8 131.78 USD (1 621 128 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 496.77 USD (4 705 423 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (772.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 455.18 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
36.59%
Carga máxima del depósito:
30.54%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
1.75
Transacciones Largas:
233 (98.73%)
Transacciones Cortas:
3 (1.27%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
11.17 USD
Beneficio medio:
39.10 USD
Pérdidas medias:
-196.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-535.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 270.88 USD (2)
Crecimiento al mes:
46.37%
Pronóstico anual:
562.62%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 315.12 USD
Máxima:
1 507.81 USD (47.23%)
Reducción relativa:
De balance:
79.00% (1 308.80 USD)
De fondos:
68.29% (1 204.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 208
BTCUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.6K
BTCUSD -988
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 62K
BTCUSD -3.1M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +271.08 USD
Peor transacción: -840 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +772.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -535.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
2.50 × 62
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 10:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 13:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 04:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 11:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 11:07
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 14:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 13:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
