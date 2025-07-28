- Incremento
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia
Total de Trades:
236
Transacciones Rentables:
208 (88.13%)
Transacciones Irrentables:
28 (11.86%)
Mejor transacción:
271.08 USD
Peor transacción:
-840.16 USD
Beneficio Bruto:
8 131.78 USD (1 621 128 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 496.77 USD (4 705 423 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (772.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 455.18 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
36.59%
Carga máxima del depósito:
30.54%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
1.75
Transacciones Largas:
233 (98.73%)
Transacciones Cortas:
3 (1.27%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
11.17 USD
Beneficio medio:
39.10 USD
Pérdidas medias:
-196.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-535.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 270.88 USD (2)
Crecimiento al mes:
46.37%
Pronóstico anual:
562.62%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 315.12 USD
Máxima:
1 507.81 USD (47.23%)
Reducción relativa:
De balance:
79.00% (1 308.80 USD)
De fondos:
68.29% (1 204.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|208
|BTCUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.6K
|BTCUSD
|-988
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|62K
|BTCUSD
|-3.1M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +271.08 USD
Peor transacción: -840 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +772.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -535.56 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|2.50 × 62
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
59%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
22
89%
236
88%
37%
1.47
11.17
USD
USD
79%
1:500