Всего трейдов:
403
Прибыльных трейдов:
143 (35.48%)
Убыточных трейдов:
260 (64.52%)
Лучший трейд:
149.36 USD
Худший трейд:
-43.22 USD
Общая прибыль:
2 665.90 USD (11 341 720 pips)
Общий убыток:
-1 751.44 USD (7 774 524 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (143.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
207.63 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
47.51%
Макс. загрузка депозита:
11.10%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
4.55
Длинных трейдов:
264 (65.51%)
Коротких трейдов:
139 (34.49%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
2.27 USD
Средняя прибыль:
18.64 USD
Средний убыток:
-6.74 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-49.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-134.32 USD (5)
Прирост в месяц:
-13.90%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
200.91 USD (19.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.59% (73.44 USD)
По эквити:
18.64% (39.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|203
|BTCUSDm
|150
|XAUUSDm
|36
|USDJPYm
|12
|USDCADm
|1
|USOILm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSDm
|357
|BTCUSDm
|310
|XAUUSDm
|251
|USDJPYm
|-15
|USDCADm
|9
|USOILm
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSDm
|129K
|BTCUSDm
|3.2M
|XAUUSDm
|254K
|USDJPYm
|-1.8K
|USDCADm
|126
|USOILm
|187
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Лучший трейд: +149.36 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +143.21 USD
Макс. убыток в серии: -49.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
30 USD в месяц
-51%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
75
0%
403
35%
48%
1.52
2.27
USD
USD
99%
1:400