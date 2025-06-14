СигналыРазделы
Vu Hong Cong

Sohiltran

Vu Hong Cong
0 отзывов
75 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -51%
Exness-MT5Real17
1:400
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
403
Прибыльных трейдов:
143 (35.48%)
Убыточных трейдов:
260 (64.52%)
Лучший трейд:
149.36 USD
Худший трейд:
-43.22 USD
Общая прибыль:
2 665.90 USD (11 341 720 pips)
Общий убыток:
-1 751.44 USD (7 774 524 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (143.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
207.63 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
47.51%
Макс. загрузка депозита:
11.10%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
4.55
Длинных трейдов:
264 (65.51%)
Коротких трейдов:
139 (34.49%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
2.27 USD
Средняя прибыль:
18.64 USD
Средний убыток:
-6.74 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-49.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-134.32 USD (5)
Прирост в месяц:
-13.90%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
200.91 USD (19.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.59% (73.44 USD)
По эквити:
18.64% (39.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSDm 203
BTCUSDm 150
XAUUSDm 36
USDJPYm 12
USDCADm 1
USOILm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSDm 357
BTCUSDm 310
XAUUSDm 251
USDJPYm -15
USDCADm 9
USOILm 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSDm 129K
BTCUSDm 3.2M
XAUUSDm 254K
USDJPYm -1.8K
USDCADm 126
USOILm 187
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +149.36 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +143.21 USD
Макс. убыток в серии: -49.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.17 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 19:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.18 05:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 01:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 07:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.10 00:17
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 16:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
