SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Sohiltran
Vu Hong Cong

Sohiltran

Vu Hong Cong
0 comentarios
76 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -52%
Exness-MT5Real17
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
405
Transacciones Rentables:
143 (35.30%)
Transacciones Irrentables:
262 (64.69%)
Mejor transacción:
149.36 USD
Peor transacción:
-43.22 USD
Beneficio Bruto:
2 665.90 USD (11 341 720 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 769.52 USD (7 833 938 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (143.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
207.63 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
47.51%
Carga máxima del depósito:
11.10%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
4.46
Transacciones Largas:
265 (65.43%)
Transacciones Cortas:
140 (34.57%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
2.21 USD
Beneficio medio:
18.64 USD
Pérdidas medias:
-6.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-49.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-134.32 USD (5)
Crecimiento al mes:
-15.30%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
200.91 USD (19.90%)
Reducción relativa:
De balance:
98.59% (73.44 USD)
De fondos:
18.64% (39.41 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
ETHUSDm 203
BTCUSDm 151
XAUUSDm 37
USDJPYm 12
USDCADm 1
USOILm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
ETHUSDm 357
BTCUSDm 306
XAUUSDm 238
USDJPYm -15
USDCADm 9
USOILm 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
ETHUSDm 129K
BTCUSDm 3.1M
XAUUSDm 241K
USDJPYm -1.8K
USDCADm 126
USOILm 187
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +149.36 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +143.21 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -49.58 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.17 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 19:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.18 05:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 01:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 07:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.10 00:17
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 16:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Sohiltran
30 USD al mes
-52%
0
0
USD
1.1K
USD
76
0%
405
35%
48%
1.50
2.21
USD
99%
1:400
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.