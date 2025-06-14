SignaleKategorien
Vu Hong Cong

Sohiltran

Vu Hong Cong
0 Bewertungen
76 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -53%
Exness-MT5Real17
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
406
Gewinntrades:
143 (35.22%)
Verlusttrades:
263 (64.78%)
Bester Trade:
149.36 USD
Schlechtester Trade:
-43.22 USD
Bruttoprofit:
2 665.90 USD (11 341 720 pips)
Bruttoverlust:
-1 789.95 USD (7 854 373 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (143.21 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
207.63 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
47.51%
Max deposit load:
11.10%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
4.36
Long-Positionen:
266 (65.52%)
Short-Positionen:
140 (34.48%)
Profit-Faktor:
1.49
Mathematische Gewinnerwartung:
2.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-49.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-134.32 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-17.83%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
200.91 USD (19.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
98.59% (73.44 USD)
Kapital:
18.64% (39.41 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSDm 203
BTCUSDm 151
XAUUSDm 38
USDJPYm 12
USDCADm 1
USOILm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSDm 357
BTCUSDm 306
XAUUSDm 217
USDJPYm -15
USDCADm 9
USOILm 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSDm 129K
BTCUSDm 3.1M
XAUUSDm 221K
USDJPYm -1.8K
USDCADm 126
USOILm 187
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +149.36 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +143.21 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -49.58 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.17 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 19:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.18 05:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 01:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 07:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.10 00:17
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 16:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Sohiltran
30 USD pro Monat
-53%
0
0
USD
1.1K
USD
76
0%
406
35%
48%
1.48
2.16
USD
99%
1:400
Kopieren

