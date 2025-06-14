SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Sohiltran
Vu Hong Cong

Sohiltran

Vu Hong Cong
0 inceleme
63 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -51%
Exness-MT5Real17
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
365
Kârla kapanan işlemler:
130 (35.61%)
Zararla kapanan işlemler:
235 (64.38%)
En iyi işlem:
149.36 USD
En kötü işlem:
-40.11 USD
Brüt kâr:
2 083.68 USD (7 506 096 pips)
Brüt zarar:
-1 301.08 USD (4 583 732 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (143.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
157.32 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
52.07%
Maks. mevduat yükü:
11.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
4.61
Alış işlemleri:
242 (66.30%)
Satış işlemleri:
123 (33.70%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
2.14 USD
Ortalama kâr:
16.03 USD
Ortalama zarar:
-5.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-49.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.85 USD (5)
Aylık büyüme:
123.67%
Yıllık tahmin:
1 500.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
169.70 USD (27.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.59% (73.44 USD)
Varlığa göre:
18.64% (39.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSDm 203
BTCUSDm 125
XAUUSDm 25
USDJPYm 11
USDCADm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSDm 357
BTCUSDm 253
XAUUSDm 179
USDJPYm -15
USDCADm 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSDm 129K
BTCUSDm 2.6M
XAUUSDm 182K
USDJPYm -1.8K
USDCADm 126
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +149.36 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +143.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.29 16:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.10 00:17
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 16:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.15 21:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.14 20:36
A large drawdown may occur on the account again
