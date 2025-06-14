SignauxSections
Vu Hong Cong

Sohiltran

Vu Hong Cong
0 avis
63 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -49%
Exness-MT5Real17
1:400
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
364
Bénéfice trades:
130 (35.71%)
Perte trades:
234 (64.29%)
Meilleure transaction:
149.36 USD
Pire transaction:
-40.11 USD
Bénéfice brut:
2 083.68 USD (7 506 096 pips)
Perte brute:
-1 286.17 USD (4 576 278 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (143.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
157.32 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
52.07%
Charge de dépôt maximale:
11.10%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
4.70
Longs trades:
241 (66.21%)
Courts trades:
123 (33.79%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
2.19 USD
Bénéfice moyen:
16.03 USD
Perte moyenne:
-5.50 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-49.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-94.85 USD (5)
Croissance mensuelle:
132.47%
Prévision annuelle:
1 607.29%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
169.70 USD (27.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
98.59% (73.44 USD)
Par fonds propres:
18.64% (39.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSDm 203
BTCUSDm 125
XAUUSDm 24
USDJPYm 11
USDCADm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSDm 357
BTCUSDm 253
XAUUSDm 194
USDJPYm -15
USDCADm 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSDm 129K
BTCUSDm 2.6M
XAUUSDm 189K
USDJPYm -1.8K
USDCADm 126
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +149.36 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +143.21 USD
Perte consécutive maximale: -49.58 USD

2025.08.29 16:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.10 00:17
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 16:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.15 21:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.14 20:36
A large drawdown may occur on the account again
