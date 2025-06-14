SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Sohiltran
Vu Hong Cong

Sohiltran

Vu Hong Cong
0 comentários
76 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -52%
Exness-MT5Real17
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
405
Negociações com lucro:
143 (35.30%)
Negociações com perda:
262 (64.69%)
Melhor negociação:
149.36 USD
Pior negociação:
-43.22 USD
Lucro bruto:
2 665.90 USD (11 341 720 pips)
Perda bruta:
-1 769.52 USD (7 833 938 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (143.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
207.63 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
47.51%
Depósito máximo carregado:
11.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
4.46
Negociações longas:
265 (65.43%)
Negociações curtas:
140 (34.57%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
2.21 USD
Lucro médio:
18.64 USD
Perda média:
-6.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-49.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-134.32 USD (5)
Crescimento mensal:
-15.30%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
200.91 USD (19.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
98.59% (73.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.64% (39.41 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSDm 203
BTCUSDm 151
XAUUSDm 37
USDJPYm 12
USDCADm 1
USOILm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSDm 357
BTCUSDm 306
XAUUSDm 238
USDJPYm -15
USDCADm 9
USOILm 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSDm 129K
BTCUSDm 3.1M
XAUUSDm 241K
USDJPYm -1.8K
USDCADm 126
USOILm 187
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +149.36 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +143.21 USD
Máxima perda consecutiva: -49.58 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.17 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 19:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.18 05:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 01:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 07:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.10 00:17
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 16:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Sohiltran
30 USD por mês
-52%
0
0
USD
1.1K
USD
76
0%
405
35%
48%
1.50
2.21
USD
99%
1:400
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.