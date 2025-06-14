- Crescimento
Negociações:
405
Negociações com lucro:
143 (35.30%)
Negociações com perda:
262 (64.69%)
Melhor negociação:
149.36 USD
Pior negociação:
-43.22 USD
Lucro bruto:
2 665.90 USD (11 341 720 pips)
Perda bruta:
-1 769.52 USD (7 833 938 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (143.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
207.63 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
47.51%
Depósito máximo carregado:
11.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
4.46
Negociações longas:
265 (65.43%)
Negociações curtas:
140 (34.57%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
2.21 USD
Lucro médio:
18.64 USD
Perda média:
-6.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-49.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-134.32 USD (5)
Crescimento mensal:
-15.30%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
200.91 USD (19.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
98.59% (73.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.64% (39.41 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|203
|BTCUSDm
|151
|XAUUSDm
|37
|USDJPYm
|12
|USDCADm
|1
|USOILm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSDm
|357
|BTCUSDm
|306
|XAUUSDm
|238
|USDJPYm
|-15
|USDCADm
|9
|USOILm
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSDm
|129K
|BTCUSDm
|3.1M
|XAUUSDm
|241K
|USDJPYm
|-1.8K
|USDCADm
|126
|USOILm
|187
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +149.36 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +143.21 USD
Máxima perda consecutiva: -49.58 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-52%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
76
0%
405
35%
48%
1.50
2.21
USD
USD
99%
1:400