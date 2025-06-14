- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
406
이익 거래:
143 (35.22%)
손실 거래:
263 (64.78%)
최고의 거래:
149.36 USD
최악의 거래:
-43.22 USD
총 수익:
2 665.90 USD (11 341 720 pips)
총 손실:
-1 789.95 USD (7 854 373 pips)
연속 최대 이익:
8 (143.21 USD)
연속 최대 이익:
207.63 USD (2)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
46.06%
최대 입금량:
11.10%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
4.36
롱(주식매수):
266 (65.52%)
숏(주식차입매도):
140 (34.48%)
수익 요인:
1.49
기대수익:
2.16 USD
평균 이익:
18.64 USD
평균 손실:
-6.81 USD
연속 최대 손실:
17 (-49.58 USD)
연속 최대 손실:
-134.32 USD (5)
월별 성장률:
1.91%
연간 예측:
23.22%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
200.91 USD (19.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
98.59% (73.44 USD)
자본금별:
18.64% (39.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|203
|BTCUSDm
|151
|XAUUSDm
|38
|USDJPYm
|12
|USDCADm
|1
|USOILm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|ETHUSDm
|357
|BTCUSDm
|306
|XAUUSDm
|217
|USDJPYm
|-15
|USDCADm
|9
|USOILm
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|ETHUSDm
|129K
|BTCUSDm
|3.1M
|XAUUSDm
|221K
|USDJPYm
|-1.8K
|USDCADm
|126
|USOILm
|187
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +149.36 USD
최악의 거래: -43 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +143.21 USD
연속 최대 손실: -49.58 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
