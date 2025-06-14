- 成长
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。
- 净值
- 提取
交易:
404
盈利交易:
143 (35.39%)
亏损交易:
261 (64.60%)
最好交易:
149.36 USD
最差交易:
-43.22 USD
毛利:
2 665.90 USD (11 341 720 pips)
毛利亏损:
-1 756.03 USD (7 820 445 pips)
最大连续赢利:
8 (143.21 USD)
最大连续盈利:
207.63 USD (2)
夏普比率:
0.16
交易活动:
47.51%
最大入金加载:
11.10%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
16 小时
采收率:
4.53
长期交易:
264 (65.35%)
短期交易:
140 (34.65%)
利润因子:
1.52
预期回报:
2.25 USD
平均利润:
18.64 USD
平均损失:
-6.73 USD
最大连续失误:
17 (-49.58 USD)
最大连续亏损:
-134.32 USD (5)
每月增长:
-14.26%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
200.91 USD (19.90%)
相对跌幅:
结余:
98.59% (73.44 USD)
净值:
18.64% (39.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|203
|BTCUSDm
|151
|XAUUSDm
|36
|USDJPYm
|12
|USDCADm
|1
|USOILm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSDm
|357
|BTCUSDm
|306
|XAUUSDm
|251
|USDJPYm
|-15
|USDCADm
|9
|USOILm
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSDm
|129K
|BTCUSDm
|3.1M
|XAUUSDm
|254K
|USDJPYm
|-1.8K
|USDCADm
|126
|USOILm
|187
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +149.36 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +143.21 USD
最大连续亏损: -49.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
