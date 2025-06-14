SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Sohiltran
Vu Hong Cong

Sohiltran

Vu Hong Cong
0 recensioni
63 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -51%
Exness-MT5Real17
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
365
Profit Trade:
130 (35.61%)
Loss Trade:
235 (64.38%)
Best Trade:
149.36 USD
Worst Trade:
-40.11 USD
Profitto lordo:
2 083.68 USD (7 506 096 pips)
Perdita lorda:
-1 301.08 USD (4 583 732 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (143.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
157.32 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
52.07%
Massimo carico di deposito:
11.10%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
4.61
Long Trade:
242 (66.30%)
Short Trade:
123 (33.70%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
2.14 USD
Profitto medio:
16.03 USD
Perdita media:
-5.54 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-49.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.85 USD (5)
Crescita mensile:
123.67%
Previsione annuale:
1 500.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
169.70 USD (27.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.59% (73.44 USD)
Per equità:
18.64% (39.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSDm 203
BTCUSDm 125
XAUUSDm 25
USDJPYm 11
USDCADm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSDm 357
BTCUSDm 253
XAUUSDm 179
USDJPYm -15
USDCADm 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSDm 129K
BTCUSDm 2.6M
XAUUSDm 182K
USDJPYm -1.8K
USDCADm 126
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +149.36 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +143.21 USD
Massima perdita consecutiva: -49.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.29 16:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.10 00:17
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 16:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.15 21:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.14 20:36
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sohiltran
30USD al mese
-51%
0
0
USD
379
USD
63
0%
365
35%
52%
1.60
2.14
USD
99%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.