Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
405
利益トレード:
143 (35.30%)
損失トレード:
262 (64.69%)
ベストトレード:
149.36 USD
最悪のトレード:
-43.22 USD
総利益:
2 665.90 USD (11 341 720 pips)
総損失:
-1 769.52 USD (7 833 938 pips)
最大連続の勝ち:
8 (143.21 USD)
最大連続利益:
207.63 USD (2)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
47.51%
最大入金額:
11.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
4.46
長いトレード:
265 (65.43%)
短いトレード:
140 (34.57%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
2.21 USD
平均利益:
18.64 USD
平均損失:
-6.75 USD
最大連続の負け:
17 (-49.58 USD)
最大連続損失:
-134.32 USD (5)
月間成長:
-15.30%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
200.91 USD (19.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
98.59% (73.44 USD)
エクイティによる:
18.64% (39.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|203
|BTCUSDm
|151
|XAUUSDm
|37
|USDJPYm
|12
|USDCADm
|1
|USOILm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSDm
|357
|BTCUSDm
|306
|XAUUSDm
|238
|USDJPYm
|-15
|USDCADm
|9
|USOILm
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSDm
|129K
|BTCUSDm
|3.1M
|XAUUSDm
|241K
|USDJPYm
|-1.8K
|USDCADm
|126
|USOILm
|187
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
ベストトレード: +149.36 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +143.21 USD
最大連続損失: -49.58 USD
