シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Sohiltran
Vu Hong Cong

Sohiltran

Vu Hong Cong
レビュー0件
76週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -52%
Exness-MT5Real17
1:400
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
405
利益トレード:
143 (35.30%)
損失トレード:
262 (64.69%)
ベストトレード:
149.36 USD
最悪のトレード:
-43.22 USD
総利益:
2 665.90 USD (11 341 720 pips)
総損失:
-1 769.52 USD (7 833 938 pips)
最大連続の勝ち:
8 (143.21 USD)
最大連続利益:
207.63 USD (2)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
47.51%
最大入金額:
11.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
4.46
長いトレード:
265 (65.43%)
短いトレード:
140 (34.57%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
2.21 USD
平均利益:
18.64 USD
平均損失:
-6.75 USD
最大連続の負け:
17 (-49.58 USD)
最大連続損失:
-134.32 USD (5)
月間成長:
-15.30%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
200.91 USD (19.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
98.59% (73.44 USD)
エクイティによる:
18.64% (39.41 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSDm 203
BTCUSDm 151
XAUUSDm 37
USDJPYm 12
USDCADm 1
USOILm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSDm 357
BTCUSDm 306
XAUUSDm 238
USDJPYm -15
USDCADm 9
USOILm 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSDm 129K
BTCUSDm 3.1M
XAUUSDm 241K
USDJPYm -1.8K
USDCADm 126
USOILm 187
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +149.36 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +143.21 USD
最大連続損失: -49.58 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.17 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 19:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.18 05:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 01:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 07:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.10 00:17
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 16:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
