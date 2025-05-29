- Прирост
Всего трейдов:
2 759
Прибыльных трейдов:
1 351 (48.96%)
Убыточных трейдов:
1 408 (51.03%)
Лучший трейд:
1 151.31 USD
Худший трейд:
-3 447.57 USD
Общая прибыль:
317 633.70 USD (6 305 947 pips)
Общий убыток:
-267 293.67 USD (6 570 896 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (5 258.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 258.85 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
70.50%
Макс. загрузка депозита:
13.23%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.35
Длинных трейдов:
1 309 (47.44%)
Коротких трейдов:
1 450 (52.56%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
18.25 USD
Средняя прибыль:
235.11 USD
Средний убыток:
-189.84 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-3 915.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 601.87 USD (5)
Прирост в месяц:
-2.88%
Годовой прогноз:
-34.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 650.16 USD
Максимальная:
15 039.88 USD (17.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.14% (9 497.51 USD)
По эквити:
7.58% (4 314.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|871
|XAUETH
|603
|WTIBTC
|485
|XAUUSD
|446
|XAUBTC
|214
|BTCUSD
|119
|WTIUSD
|21
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|-1.6K
|XAUETH
|26K
|WTIBTC
|5.1K
|XAUUSD
|-11K
|XAUBTC
|33K
|BTCUSD
|-746
|WTIUSD
|-648
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|-61K
|XAUETH
|7.6K
|WTIBTC
|20K
|XAUUSD
|-43K
|XAUBTC
|12K
|BTCUSD
|-199K
|WTIUSD
|-2.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|4.30 × 1021
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
294%
0
0
USD
USD
46K
USD
USD
30
0%
2 759
48%
70%
1.18
18.25
USD
USD
30%
1:100