СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / THPX13E
Ai Jing Gao

THPX13E

Ai Jing Gao
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 294%
NCESC-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 759
Прибыльных трейдов:
1 351 (48.96%)
Убыточных трейдов:
1 408 (51.03%)
Лучший трейд:
1 151.31 USD
Худший трейд:
-3 447.57 USD
Общая прибыль:
317 633.70 USD (6 305 947 pips)
Общий убыток:
-267 293.67 USD (6 570 896 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (5 258.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 258.85 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
70.50%
Макс. загрузка депозита:
13.23%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.35
Длинных трейдов:
1 309 (47.44%)
Коротких трейдов:
1 450 (52.56%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
18.25 USD
Средняя прибыль:
235.11 USD
Средний убыток:
-189.84 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-3 915.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 601.87 USD (5)
Прирост в месяц:
-2.88%
Годовой прогноз:
-34.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 650.16 USD
Максимальная:
15 039.88 USD (17.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.14% (9 497.51 USD)
По эквити:
7.58% (4 314.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 871
XAUETH 603
WTIBTC 485
XAUUSD 446
XAUBTC 214
BTCUSD 119
WTIUSD 21
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD -1.6K
XAUETH 26K
WTIBTC 5.1K
XAUUSD -11K
XAUBTC 33K
BTCUSD -746
WTIUSD -648
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD -61K
XAUETH 7.6K
WTIBTC 20K
XAUUSD -43K
XAUBTC 12K
BTCUSD -199K
WTIUSD -2.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 151.31 USD
Худший трейд: -3 448 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +5 258.85 USD
Макс. убыток в серии: -3 915.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.30 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.11.27 05:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 03:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 00:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 05:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 05:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 00:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 05:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.04 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 22:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 15:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 00:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 10:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 05:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
THPX13E
50 USD в месяц
294%
0
0
USD
46K
USD
30
0%
2 759
48%
70%
1.18
18.25
USD
30%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.