Ai Jing Gao

THPX13E

Ai Jing Gao
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 322%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 700
Kârla kapanan işlemler:
873 (51.35%)
Zararla kapanan işlemler:
827 (48.65%)
En iyi işlem:
1 151.31 USD
En kötü işlem:
-3 447.57 USD
Brüt kâr:
251 273.66 USD (5 840 740 pips)
Brüt zarar:
-197 788.43 USD (6 066 382 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (5 258.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 258.85 USD (14)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
83.85%
Maks. mevduat yükü:
13.23%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
4.54
Alış işlemleri:
825 (48.53%)
Satış işlemleri:
875 (51.47%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
31.46 USD
Ortalama kâr:
287.83 USD
Ortalama zarar:
-239.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-3 915.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 601.87 USD (5)
Aylık büyüme:
8.60%
Yıllık tahmin:
104.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 650.16 USD
Maksimum:
11 772.05 USD (18.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.14% (9 497.51 USD)
Varlığa göre:
7.58% (4 314.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WTIBTC 485
ETHUSD 461
XAUETH 236
XAUBTC 214
XAUUSD 164
BTCUSD 119
WTIUSD 21
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WTIBTC 5.1K
ETHUSD -1.2K
XAUETH 22K
XAUBTC 33K
XAUUSD -4K
BTCUSD -746
WTIUSD -648
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WTIBTC 20K
ETHUSD -44K
XAUETH 2.6K
XAUBTC 12K
XAUUSD -15K
BTCUSD -199K
WTIUSD -2.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 151.31 USD
En kötü işlem: -3 448 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +5 258.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 915.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
5.39 × 337
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
2025.09.23 00:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 10:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 05:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.16 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.16 00:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 18:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 16:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 00:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 22:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 18:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 10:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 05:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 00:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
THPX13E
Ayda 50 USD
322%
0
0
USD
49K
USD
18
0%
1 700
51%
84%
1.27
31.46
USD
30%
1:100
