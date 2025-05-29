- Crescita
Trade:
1 695
Profit Trade:
868 (51.20%)
Loss Trade:
827 (48.79%)
Best Trade:
1 151.31 USD
Worst Trade:
-3 447.57 USD
Profitto lordo:
251 031.07 USD (5 834 204 pips)
Perdita lorda:
-197 788.43 USD (6 066 382 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (5 258.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 258.85 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
83.85%
Massimo carico di deposito:
13.23%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
4.52
Long Trade:
823 (48.55%)
Short Trade:
872 (51.45%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
31.41 USD
Profitto medio:
289.21 USD
Perdita media:
-239.16 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-3 915.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 601.87 USD (5)
Crescita mensile:
18.83%
Previsione annuale:
228.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 650.16 USD
Massimale:
11 772.05 USD (18.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.14% (9 497.51 USD)
Per equità:
7.58% (4 314.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|485
|ETHUSD
|457
|XAUETH
|235
|XAUBTC
|214
|XAUUSD
|164
|BTCUSD
|119
|WTIUSD
|21
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WTIBTC
|5.1K
|ETHUSD
|-1.3K
|XAUETH
|22K
|XAUBTC
|33K
|XAUUSD
|-4K
|BTCUSD
|-746
|WTIUSD
|-648
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WTIBTC
|20K
|ETHUSD
|-50K
|XAUETH
|2.5K
|XAUBTC
|12K
|XAUUSD
|-15K
|BTCUSD
|-199K
|WTIUSD
|-2.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.23 × 22
|
NCESC-Live
|5.39 × 337
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
319%
0
0
USD
USD
48K
USD
USD
18
0%
1 695
51%
84%
1.26
31.41
USD
USD
30%
1:100