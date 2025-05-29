SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / THPX13E
Ai Jing Gao

THPX13E

Ai Jing Gao
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 319%
NCESC-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 695
Profit Trade:
868 (51.20%)
Loss Trade:
827 (48.79%)
Best Trade:
1 151.31 USD
Worst Trade:
-3 447.57 USD
Profitto lordo:
251 031.07 USD (5 834 204 pips)
Perdita lorda:
-197 788.43 USD (6 066 382 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (5 258.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 258.85 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
83.85%
Massimo carico di deposito:
13.23%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
4.52
Long Trade:
823 (48.55%)
Short Trade:
872 (51.45%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
31.41 USD
Profitto medio:
289.21 USD
Perdita media:
-239.16 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-3 915.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 601.87 USD (5)
Crescita mensile:
18.83%
Previsione annuale:
228.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 650.16 USD
Massimale:
11 772.05 USD (18.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.14% (9 497.51 USD)
Per equità:
7.58% (4 314.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WTIBTC 485
ETHUSD 457
XAUETH 235
XAUBTC 214
XAUUSD 164
BTCUSD 119
WTIUSD 21
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WTIBTC 5.1K
ETHUSD -1.3K
XAUETH 22K
XAUBTC 33K
XAUUSD -4K
BTCUSD -746
WTIUSD -648
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WTIBTC 20K
ETHUSD -50K
XAUETH 2.5K
XAUBTC 12K
XAUUSD -15K
BTCUSD -199K
WTIUSD -2.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 151.31 USD
Worst Trade: -3 448 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +5 258.85 USD
Massima perdita consecutiva: -3 915.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
5.39 × 337
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.23 00:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 10:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 05:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.16 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.16 00:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 18:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 16:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 00:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 22:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 18:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 10:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 05:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 00:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
THPX13E
50USD al mese
319%
0
0
USD
48K
USD
18
0%
1 695
51%
84%
1.26
31.41
USD
30%
1:100
