SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / THPX13E
Ai Jing Gao

THPX13E

Ai Jing Gao
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 300%
NCESC-Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 773
Negociações com lucro:
1 359 (49.00%)
Negociações com perda:
1 414 (50.99%)
Melhor negociação:
1 151.31 USD
Pior negociação:
-3 447.57 USD
Lucro bruto:
319 107.39 USD (6 315 567 pips)
Perda bruta:
-268 057.64 USD (6 575 700 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (5 258.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 258.85 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
70.50%
Depósito máximo carregado:
13.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.39
Negociações longas:
1 316 (47.46%)
Negociações curtas:
1 457 (52.54%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
18.41 USD
Lucro médio:
234.81 USD
Perda média:
-189.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-3 915.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 601.87 USD (5)
Crescimento mensal:
-3.35%
Previsão anual:
-40.70%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 650.16 USD
Máximo:
15 039.88 USD (17.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.14% (9 497.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.58% (4 314.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 876
XAUETH 607
WTIBTC 485
XAUUSD 451
XAUBTC 214
BTCUSD 119
WTIUSD 21
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD -1.5K
XAUETH 26K
WTIBTC 5.1K
XAUUSD -10K
XAUBTC 33K
BTCUSD -746
WTIUSD -648
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD -59K
XAUETH 7.6K
WTIBTC 20K
XAUUSD -40K
XAUBTC 12K
BTCUSD -199K
WTIUSD -2.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 151.31 USD
Pior negociação: -3 448 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +5 258.85 USD
Máxima perda consecutiva: -3 915.46 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.58 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.11.27 05:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 03:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 00:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 05:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 05:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 00:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 05:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.04 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 22:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 15:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 00:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 10:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 05:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
THPX13E
50 USD por mês
300%
0
0
USD
46K
USD
31
0%
2 773
49%
70%
1.19
18.41
USD
30%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.