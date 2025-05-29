- Crescimento
Negociações:
2 773
Negociações com lucro:
1 359 (49.00%)
Negociações com perda:
1 414 (50.99%)
Melhor negociação:
1 151.31 USD
Pior negociação:
-3 447.57 USD
Lucro bruto:
319 107.39 USD (6 315 567 pips)
Perda bruta:
-268 057.64 USD (6 575 700 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (5 258.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 258.85 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
70.50%
Depósito máximo carregado:
13.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.39
Negociações longas:
1 316 (47.46%)
Negociações curtas:
1 457 (52.54%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
18.41 USD
Lucro médio:
234.81 USD
Perda média:
-189.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-3 915.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 601.87 USD (5)
Crescimento mensal:
-3.35%
Previsão anual:
-40.70%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 650.16 USD
Máximo:
15 039.88 USD (17.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.14% (9 497.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.58% (4 314.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|876
|XAUETH
|607
|WTIBTC
|485
|XAUUSD
|451
|XAUBTC
|214
|BTCUSD
|119
|WTIUSD
|21
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|-1.5K
|XAUETH
|26K
|WTIBTC
|5.1K
|XAUUSD
|-10K
|XAUBTC
|33K
|BTCUSD
|-746
|WTIUSD
|-648
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|-59K
|XAUETH
|7.6K
|WTIBTC
|20K
|XAUUSD
|-40K
|XAUBTC
|12K
|BTCUSD
|-199K
|WTIUSD
|-2.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 151.31 USD
Pior negociação: -3 448 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +5 258.85 USD
Máxima perda consecutiva: -3 915.46 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|3.58 × 1021
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
