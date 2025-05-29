- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 773
利益トレード:
1 359 (49.00%)
損失トレード:
1 414 (50.99%)
ベストトレード:
1 151.31 USD
最悪のトレード:
-3 447.57 USD
総利益:
319 107.39 USD (6 315 567 pips)
総損失:
-268 057.64 USD (6 575 700 pips)
最大連続の勝ち:
14 (5 258.85 USD)
最大連続利益:
5 258.85 USD (14)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
70.50%
最大入金額:
13.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.39
長いトレード:
1 316 (47.46%)
短いトレード:
1 457 (52.54%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
18.41 USD
平均利益:
234.81 USD
平均損失:
-189.57 USD
最大連続の負け:
14 (-3 915.46 USD)
最大連続損失:
-4 601.87 USD (5)
月間成長:
-3.35%
年間予想:
-40.70%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 650.16 USD
最大の:
15 039.88 USD (17.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.14% (9 497.51 USD)
エクイティによる:
7.58% (4 314.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|876
|XAUETH
|607
|WTIBTC
|485
|XAUUSD
|451
|XAUBTC
|214
|BTCUSD
|119
|WTIUSD
|21
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|-1.5K
|XAUETH
|26K
|WTIBTC
|5.1K
|XAUUSD
|-10K
|XAUBTC
|33K
|BTCUSD
|-746
|WTIUSD
|-648
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|-59K
|XAUETH
|7.6K
|WTIBTC
|20K
|XAUUSD
|-40K
|XAUBTC
|12K
|BTCUSD
|-199K
|WTIUSD
|-2.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 151.31 USD
最悪のトレード: -3 448 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +5 258.85 USD
最大連続損失: -3 915.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|3.58 × 1021
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
300%
0
0
USD
USD
46K
USD
USD
31
0%
2 773
49%
70%
1.19
18.41
USD
USD
30%
1:100