いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real32 0.00 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.00 × 1 Exness-MT5Real31 0.00 × 5 CapitalPointTrading-MT5-4 2.70 × 40 NCESC-Live 3.58 × 1021 Ava-Real 1-MT5 12.00 × 2