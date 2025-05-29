シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / THPX13E
Ai Jing Gao

THPX13E

Ai Jing Gao
レビュー0件
信頼性
31週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 300%
NCESC-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 773
利益トレード:
1 359 (49.00%)
損失トレード:
1 414 (50.99%)
ベストトレード:
1 151.31 USD
最悪のトレード:
-3 447.57 USD
総利益:
319 107.39 USD (6 315 567 pips)
総損失:
-268 057.64 USD (6 575 700 pips)
最大連続の勝ち:
14 (5 258.85 USD)
最大連続利益:
5 258.85 USD (14)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
70.50%
最大入金額:
13.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.39
長いトレード:
1 316 (47.46%)
短いトレード:
1 457 (52.54%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
18.41 USD
平均利益:
234.81 USD
平均損失:
-189.57 USD
最大連続の負け:
14 (-3 915.46 USD)
最大連続損失:
-4 601.87 USD (5)
月間成長:
-3.35%
年間予想:
-40.70%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 650.16 USD
最大の:
15 039.88 USD (17.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.14% (9 497.51 USD)
エクイティによる:
7.58% (4 314.88 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSD 876
XAUETH 607
WTIBTC 485
XAUUSD 451
XAUBTC 214
BTCUSD 119
WTIUSD 21
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSD -1.5K
XAUETH 26K
WTIBTC 5.1K
XAUUSD -10K
XAUBTC 33K
BTCUSD -746
WTIUSD -648
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSD -59K
XAUETH 7.6K
WTIBTC 20K
XAUUSD -40K
XAUBTC 12K
BTCUSD -199K
WTIUSD -2.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 151.31 USD
最悪のトレード: -3 448 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +5 258.85 USD
最大連続損失: -3 915.46 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.58 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
レビューなし
2025.11.27 05:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 03:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 00:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 05:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 05:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 00:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 05:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.04 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 22:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 15:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 00:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 10:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 05:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
