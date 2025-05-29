- 자본
- 축소
트레이드:
2 863
이익 거래:
1 402 (48.96%)
손실 거래:
1 461 (51.03%)
최고의 거래:
1 151.31 USD
최악의 거래:
-3 447.57 USD
총 수익:
323 641.26 USD (6 374 701 pips)
총 손실:
-273 778.81 USD (6 636 719 pips)
연속 최대 이익:
14 (5 258.85 USD)
연속 최대 이익:
5 258.85 USD (14)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
69.48%
최대 입금량:
13.23%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
69
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
3.32
롱(주식매수):
1 360 (47.50%)
숏(주식차입매도):
1 503 (52.50%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
17.42 USD
평균 이익:
230.84 USD
평균 손실:
-187.39 USD
연속 최대 손실:
14 (-3 915.46 USD)
연속 최대 손실:
-4 601.87 USD (5)
월별 성장률:
-3.09%
연간 예측:
-37.44%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 650.16 USD
최대한의:
15 039.88 USD (17.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.14% (9 497.51 USD)
자본금별:
7.58% (4 314.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|899
|XAUETH
|636
|WTIBTC
|485
|XAUUSD
|472
|XAUBTC
|214
|BTCUSD
|119
|WTIUSD
|21
|ETHJPY
|17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|ETHUSD
|-1.6K
|XAUETH
|27K
|WTIBTC
|5.1K
|XAUUSD
|-12K
|XAUBTC
|33K
|BTCUSD
|-746
|WTIUSD
|-648
|ETHJPY
|105
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|ETHUSD
|-60K
|XAUETH
|8.4K
|WTIBTC
|20K
|XAUUSD
|-48K
|XAUBTC
|12K
|BTCUSD
|-199K
|WTIUSD
|-2.6K
|ETHJPY
|6.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
