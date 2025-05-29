시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / THPX13E
Ai Jing Gao

THPX13E

Ai Jing Gao
0 리뷰
안정성
32
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 290%
NCESC-Live
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 863
이익 거래:
1 402 (48.96%)
손실 거래:
1 461 (51.03%)
최고의 거래:
1 151.31 USD
최악의 거래:
-3 447.57 USD
총 수익:
323 641.26 USD (6 374 701 pips)
총 손실:
-273 778.81 USD (6 636 719 pips)
연속 최대 이익:
14 (5 258.85 USD)
연속 최대 이익:
5 258.85 USD (14)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
69.48%
최대 입금량:
13.23%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
69
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
3.32
롱(주식매수):
1 360 (47.50%)
숏(주식차입매도):
1 503 (52.50%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
17.42 USD
평균 이익:
230.84 USD
평균 손실:
-187.39 USD
연속 최대 손실:
14 (-3 915.46 USD)
연속 최대 손실:
-4 601.87 USD (5)
월별 성장률:
-3.09%
연간 예측:
-37.44%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 650.16 USD
최대한의:
15 039.88 USD (17.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.14% (9 497.51 USD)
자본금별:
7.58% (4 314.88 USD)

배포

심볼 Sell Buy
ETHUSD 899
XAUETH 636
WTIBTC 485
XAUUSD 472
XAUBTC 214
BTCUSD 119
WTIUSD 21
ETHJPY 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
ETHUSD -1.6K
XAUETH 27K
WTIBTC 5.1K
XAUUSD -12K
XAUBTC 33K
BTCUSD -746
WTIUSD -648
ETHJPY 105
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
ETHUSD -60K
XAUETH 8.4K
WTIBTC 20K
XAUUSD -48K
XAUBTC 12K
BTCUSD -199K
WTIUSD -2.6K
ETHJPY 6.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 151.31 USD
최악의 거래: -3 448 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +5 258.85 USD
연속 최대 손실: -3 915.46 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.58 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.04 00:32
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.98% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 05:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 03:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 00:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 05:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 05:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 00:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 05:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.04 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 22:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 15:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 00:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 10:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오