Ai Jing Gao

THPX13E

Ai Jing Gao
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 300%
NCESC-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 773
Transacciones Rentables:
1 359 (49.00%)
Transacciones Irrentables:
1 414 (50.99%)
Mejor transacción:
1 151.31 USD
Peor transacción:
-3 447.57 USD
Beneficio Bruto:
319 107.39 USD (6 315 567 pips)
Pérdidas Brutas:
-268 057.64 USD (6 575 700 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (5 258.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 258.85 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
70.50%
Carga máxima del depósito:
13.23%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.39
Transacciones Largas:
1 316 (47.46%)
Transacciones Cortas:
1 457 (52.54%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
18.41 USD
Beneficio medio:
234.81 USD
Pérdidas medias:
-189.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-3 915.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 601.87 USD (5)
Crecimiento al mes:
-3.35%
Pronóstico anual:
-40.70%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 650.16 USD
Máxima:
15 039.88 USD (17.19%)
Reducción relativa:
De balance:
30.14% (9 497.51 USD)
De fondos:
7.58% (4 314.88 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
ETHUSD 876
XAUETH 607
WTIBTC 485
XAUUSD 451
XAUBTC 214
BTCUSD 119
WTIUSD 21
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
ETHUSD -1.5K
XAUETH 26K
WTIBTC 5.1K
XAUUSD -10K
XAUBTC 33K
BTCUSD -746
WTIUSD -648
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
ETHUSD -59K
XAUETH 7.6K
WTIBTC 20K
XAUUSD -40K
XAUBTC 12K
BTCUSD -199K
WTIUSD -2.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 151.31 USD
Peor transacción: -3 448 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +5 258.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 915.46 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.58 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
No hay comentarios
2025.11.27 05:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 03:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 00:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 05:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 05:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 00:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 05:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.04 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 22:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 15:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 00:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 10:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 05:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
