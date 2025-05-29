- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 773
Transacciones Rentables:
1 359 (49.00%)
Transacciones Irrentables:
1 414 (50.99%)
Mejor transacción:
1 151.31 USD
Peor transacción:
-3 447.57 USD
Beneficio Bruto:
319 107.39 USD (6 315 567 pips)
Pérdidas Brutas:
-268 057.64 USD (6 575 700 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (5 258.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 258.85 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
70.50%
Carga máxima del depósito:
13.23%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.39
Transacciones Largas:
1 316 (47.46%)
Transacciones Cortas:
1 457 (52.54%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
18.41 USD
Beneficio medio:
234.81 USD
Pérdidas medias:
-189.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-3 915.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 601.87 USD (5)
Crecimiento al mes:
-3.35%
Pronóstico anual:
-40.70%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 650.16 USD
Máxima:
15 039.88 USD (17.19%)
Reducción relativa:
De balance:
30.14% (9 497.51 USD)
De fondos:
7.58% (4 314.88 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|876
|XAUETH
|607
|WTIBTC
|485
|XAUUSD
|451
|XAUBTC
|214
|BTCUSD
|119
|WTIUSD
|21
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETHUSD
|-1.5K
|XAUETH
|26K
|WTIBTC
|5.1K
|XAUUSD
|-10K
|XAUBTC
|33K
|BTCUSD
|-746
|WTIUSD
|-648
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETHUSD
|-59K
|XAUETH
|7.6K
|WTIBTC
|20K
|XAUUSD
|-40K
|XAUBTC
|12K
|BTCUSD
|-199K
|WTIUSD
|-2.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 151.31 USD
Peor transacción: -3 448 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +5 258.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 915.46 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|3.58 × 1021
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
