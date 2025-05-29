SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / THPX13E
Ai Jing Gao

THPX13E

Ai Jing Gao
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 319%
NCESC-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 692
Bénéfice trades:
866 (51.18%)
Perte trades:
826 (48.82%)
Meilleure transaction:
1 151.31 USD
Pire transaction:
-3 447.57 USD
Bénéfice brut:
250 916.70 USD (5 832 767 pips)
Perte brute:
-197 757.30 USD (6 065 137 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (5 258.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 258.85 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
83.85%
Charge de dépôt maximale:
13.23%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
74
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
4.52
Longs trades:
822 (48.58%)
Courts trades:
870 (51.42%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
31.42 USD
Bénéfice moyen:
289.74 USD
Perte moyenne:
-239.42 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-3 915.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 601.87 USD (5)
Croissance mensuelle:
18.82%
Prévision annuelle:
228.33%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 650.16 USD
Maximal:
11 772.05 USD (18.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.14% (9 497.51 USD)
Par fonds propres:
7.58% (4 314.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WTIBTC 485
ETHUSD 455
XAUETH 234
XAUBTC 214
XAUUSD 164
BTCUSD 119
WTIUSD 21
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WTIBTC 5.1K
ETHUSD -1.3K
XAUETH 22K
XAUBTC 33K
XAUUSD -4K
BTCUSD -746
WTIUSD -648
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WTIBTC 20K
ETHUSD -50K
XAUETH 2.4K
XAUBTC 12K
XAUUSD -15K
BTCUSD -199K
WTIUSD -2.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 151.31 USD
Pire transaction: -3 448 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +5 258.85 USD
Perte consécutive maximale: -3 915.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
5.41 × 336
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.23 00:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 10:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 05:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.16 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.16 00:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 18:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 16:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 00:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 22:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 18:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 10:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 05:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 00:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
THPX13E
50 USD par mois
319%
0
0
USD
48K
USD
18
0%
1 692
51%
84%
1.26
31.42
USD
30%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.