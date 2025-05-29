- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 768
盈利交易:
1 356 (48.98%)
亏损交易:
1 412 (51.01%)
最好交易:
1 151.31 USD
最差交易:
-3 447.57 USD
毛利:
318 576.09 USD (6 312 250 pips)
毛利亏损:
-267 772.84 USD (6 573 542 pips)
最大连续赢利:
14 (5 258.85 USD)
最大连续盈利:
5 258.85 USD (14)
夏普比率:
0.06
交易活动:
70.50%
最大入金加载:
13.23%
最近交易:
34 几分钟前
每周交易:
53
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.38
长期交易:
1 314 (47.47%)
短期交易:
1 454 (52.53%)
利润因子:
1.19
预期回报:
18.35 USD
平均利润:
234.94 USD
平均损失:
-189.64 USD
最大连续失误:
14 (-3 915.46 USD)
最大连续亏损:
-4 601.87 USD (5)
每月增长:
-1.85%
年度预测:
-22.48%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 650.16 USD
最大值:
15 039.88 USD (17.19%)
相对跌幅:
结余:
30.14% (9 497.51 USD)
净值:
7.58% (4 314.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|874
|XAUETH
|606
|WTIBTC
|485
|XAUUSD
|449
|XAUBTC
|214
|BTCUSD
|119
|WTIUSD
|21
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|-1.6K
|XAUETH
|26K
|WTIBTC
|5.1K
|XAUUSD
|-10K
|XAUBTC
|33K
|BTCUSD
|-746
|WTIUSD
|-648
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|-59K
|XAUETH
|7.5K
|WTIBTC
|20K
|XAUUSD
|-41K
|XAUBTC
|12K
|BTCUSD
|-199K
|WTIUSD
|-2.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 151.31 USD
最差交易: -3 448 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +5 258.85 USD
最大连续亏损: -3 915.46 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
298%
0
0
USD
USD
46K
USD
USD
31
0%
2 768
48%
70%
1.18
18.35
USD
USD
30%
1:100