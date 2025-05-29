SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / THPX13E
Ai Jing Gao

THPX13E

Ai Jing Gao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 290%
NCESC-Live
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 784
Gewinntrades:
1 362 (48.92%)
Verlusttrades:
1 422 (51.08%)
Bester Trade:
1 151.31 USD
Schlechtester Trade:
-3 447.57 USD
Bruttoprofit:
319 331.57 USD (6 317 377 pips)
Bruttoverlust:
-269 525.11 USD (6 583 688 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (5 258.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 258.85 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
70.50%
Max deposit load:
13.23%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
49
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.31
Long-Positionen:
1 323 (47.52%)
Short-Positionen:
1 461 (52.48%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
17.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
234.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-189.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-3 915.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 601.87 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-4.29%
Jahresprognose:
-52.03%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 650.16 USD
Maximaler:
15 039.88 USD (17.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.14% (9 497.51 USD)
Kapital:
7.58% (4 314.88 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSD 879
XAUETH 610
WTIBTC 485
XAUUSD 456
XAUBTC 214
BTCUSD 119
WTIUSD 21
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSD -1.6K
XAUETH 26K
WTIBTC 5.1K
XAUUSD -11K
XAUBTC 33K
BTCUSD -746
WTIUSD -648
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSD -60K
XAUETH 7.7K
WTIBTC 20K
XAUUSD -45K
XAUBTC 12K
BTCUSD -199K
WTIUSD -2.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 151.31 USD
Schlechtester Trade: -3 448 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 258.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 915.46 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.66 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.11.27 05:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 03:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 00:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 05:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 05:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 00:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 05:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.04 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 22:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 15:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 00:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 10:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 05:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
THPX13E
50 USD pro Monat
290%
0
0
USD
45K
USD
31
0%
2 784
48%
70%
1.18
17.89
USD
30%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.