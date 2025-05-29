- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 784
Gewinntrades:
1 362 (48.92%)
Verlusttrades:
1 422 (51.08%)
Bester Trade:
1 151.31 USD
Schlechtester Trade:
-3 447.57 USD
Bruttoprofit:
319 331.57 USD (6 317 377 pips)
Bruttoverlust:
-269 525.11 USD (6 583 688 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (5 258.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 258.85 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
70.50%
Max deposit load:
13.23%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
49
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.31
Long-Positionen:
1 323 (47.52%)
Short-Positionen:
1 461 (52.48%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
17.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
234.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-189.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-3 915.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 601.87 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-4.29%
Jahresprognose:
-52.03%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 650.16 USD
Maximaler:
15 039.88 USD (17.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.14% (9 497.51 USD)
Kapital:
7.58% (4 314.88 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|879
|XAUETH
|610
|WTIBTC
|485
|XAUUSD
|456
|XAUBTC
|214
|BTCUSD
|119
|WTIUSD
|21
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|-1.6K
|XAUETH
|26K
|WTIBTC
|5.1K
|XAUUSD
|-11K
|XAUBTC
|33K
|BTCUSD
|-746
|WTIUSD
|-648
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|-60K
|XAUETH
|7.7K
|WTIBTC
|20K
|XAUUSD
|-45K
|XAUBTC
|12K
|BTCUSD
|-199K
|WTIUSD
|-2.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 151.31 USD
Schlechtester Trade: -3 448 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 258.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 915.46 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|3.66 × 1021
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
290%
0
0
USD
USD
45K
USD
USD
31
0%
2 784
48%
70%
1.18
17.89
USD
USD
30%
1:100