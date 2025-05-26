СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Mean Machine web grounding 5 Syna Agent
William Brandon Autry

Mean Machine web grounding 5 Syna Agent

William Brandon Autry
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
16%
Coinexx-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
103
Прибыльных трейдов:
73 (70.87%)
Убыточных трейдов:
30 (29.13%)
Лучший трейд:
4.88 USD
Худший трейд:
-3.84 USD
Общая прибыль:
93.69 USD (10 973 pips)
Общий убыток:
-30.15 USD (3 489 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (11.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.45 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
23.79%
Макс. загрузка депозита:
2.62%
Последний трейд:
38 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
15.13
Длинных трейдов:
81 (78.64%)
Коротких трейдов:
22 (21.36%)
Профит фактор:
3.11
Мат. ожидание:
0.62 USD
Средняя прибыль:
1.28 USD
Средний убыток:
-1.01 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.19 USD (2)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
12.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 USD
Максимальная:
4.20 USD (1.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.06% (4.21 USD)
По эквити:
5.71% (24.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 28
USDCAD 21
AUDCAD 20
AUDNZD 16
NZDUSD 11
NZDCAD 6
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 15
USDCAD 11
AUDCAD 12
AUDNZD 10
NZDUSD 10
NZDCAD 6
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 1.1K
USDCAD 1.1K
AUDCAD 1.6K
AUDNZD 1.8K
NZDUSD 974
NZDCAD 809
EURGBP 48
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.88 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +11.45 USD
Макс. убыток в серии: -2.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.57 × 295
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
1.92 × 12
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.60 × 5
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
7.06 × 52
FBS-Real
10.38 × 55
Нет отзывов
2025.11.27 15:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 00:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.04 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 03:11
Share of trading days is too low
2025.09.04 10:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 08:32
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 10.84% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 09:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 06:51
Share of trading days is too low
2025.07.08 05:51
Share of trading days is too low
2025.07.07 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 13:21
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 15% of days out of the 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 05:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 07:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mean Machine web grounding 5 Syna Agent
999 USD в месяц
16%
0
0
USD
454
USD
26
100%
103
70%
24%
3.10
0.62
USD
6%
1:500
Копировать

