Всего трейдов:
103
Прибыльных трейдов:
73 (70.87%)
Убыточных трейдов:
30 (29.13%)
Лучший трейд:
4.88 USD
Худший трейд:
-3.84 USD
Общая прибыль:
93.69 USD (10 973 pips)
Общий убыток:
-30.15 USD (3 489 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (11.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.45 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
23.79%
Макс. загрузка депозита:
2.62%
Последний трейд:
38 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
15.13
Длинных трейдов:
81 (78.64%)
Коротких трейдов:
22 (21.36%)
Профит фактор:
3.11
Мат. ожидание:
0.62 USD
Средняя прибыль:
1.28 USD
Средний убыток:
-1.01 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.19 USD (2)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
12.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 USD
Максимальная:
4.20 USD (1.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.06% (4.21 USD)
По эквити:
5.71% (24.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|28
|USDCAD
|21
|AUDCAD
|20
|AUDNZD
|16
|NZDUSD
|11
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|11
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|10
|NZDUSD
|10
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|1.1K
|USDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|1.8K
|NZDUSD
|974
|NZDCAD
|809
|EURGBP
|48
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
