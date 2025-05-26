- Crescimento
Negociações:
103
Negociações com lucro:
73 (70.87%)
Negociações com perda:
30 (29.13%)
Melhor negociação:
4.88 USD
Pior negociação:
-3.84 USD
Lucro bruto:
93.69 USD (10 973 pips)
Perda bruta:
-30.15 USD (3 489 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (11.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.45 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
23.79%
Depósito máximo carregado:
2.62%
Último negócio:
39 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
15.13
Negociações longas:
81 (78.64%)
Negociações curtas:
22 (21.36%)
Fator de lucro:
3.11
Valor esperado:
0.62 USD
Lucro médio:
1.28 USD
Perda média:
-1.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-2.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.19 USD (2)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
12.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.05 USD
Máximo:
4.20 USD (1.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.06% (4.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.71% (24.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|28
|USDCAD
|21
|AUDCAD
|20
|AUDNZD
|16
|NZDUSD
|11
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|11
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|10
|NZDUSD
|10
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|1.1K
|USDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|1.8K
|NZDUSD
|974
|NZDCAD
|809
|EURGBP
|48
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.88 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +11.45 USD
Máxima perda consecutiva: -2.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Coinexx-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
16%
0
0
USD
USD
454
USD
USD
26
100%
103
70%
24%
3.10
0.62
USD
USD
6%
1:500