William Brandon Autry

Mean Machine web grounding 5 Syna Agent

William Brandon Autry
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
16%
Coinexx-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
103
Negociações com lucro:
73 (70.87%)
Negociações com perda:
30 (29.13%)
Melhor negociação:
4.88 USD
Pior negociação:
-3.84 USD
Lucro bruto:
93.69 USD (10 973 pips)
Perda bruta:
-30.15 USD (3 489 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (11.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.45 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
23.79%
Depósito máximo carregado:
2.62%
Último negócio:
39 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
15.13
Negociações longas:
81 (78.64%)
Negociações curtas:
22 (21.36%)
Fator de lucro:
3.11
Valor esperado:
0.62 USD
Lucro médio:
1.28 USD
Perda média:
-1.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-2.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.19 USD (2)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
12.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.05 USD
Máximo:
4.20 USD (1.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.06% (4.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.71% (24.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD 28
USDCAD 21
AUDCAD 20
AUDNZD 16
NZDUSD 11
NZDCAD 6
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD 15
USDCAD 11
AUDCAD 12
AUDNZD 10
NZDUSD 10
NZDCAD 6
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD 1.1K
USDCAD 1.1K
AUDCAD 1.6K
AUDNZD 1.8K
NZDUSD 974
NZDCAD 809
EURGBP 48
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.88 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +11.45 USD
Máxima perda consecutiva: -2.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Coinexx-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.57 × 295
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
1.92 × 12
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.60 × 5
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
7.06 × 52
FBS-Real
10.38 × 55
Sem comentários
2025.11.27 15:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 00:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.04 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 03:11
Share of trading days is too low
2025.09.04 10:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 08:32
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 10.84% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 09:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 06:51
Share of trading days is too low
2025.07.08 05:51
Share of trading days is too low
2025.07.07 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 13:21
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 15% of days out of the 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 05:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 07:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
