- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
103
盈利交易:
73 (70.87%)
亏损交易:
30 (29.13%)
最好交易:
4.88 USD
最差交易:
-3.84 USD
毛利:
93.69 USD (10 973 pips)
毛利亏损:
-30.15 USD (3 489 pips)
最大连续赢利:
11 (11.45 USD)
最大连续盈利:
11.45 USD (11)
夏普比率:
0.46
交易活动:
23.79%
最大入金加载:
2.62%
最近交易:
38 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
23 小时
采收率:
15.13
长期交易:
81 (78.64%)
短期交易:
22 (21.36%)
利润因子:
3.11
预期回报:
0.62 USD
平均利润:
1.28 USD
平均损失:
-1.01 USD
最大连续失误:
3 (-2.89 USD)
最大连续亏损:
-4.19 USD (2)
每月增长:
0.00%
年度预测:
12.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.05 USD
最大值:
4.20 USD (1.06%)
相对跌幅:
结余:
1.06% (4.21 USD)
净值:
5.71% (24.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|28
|USDCAD
|21
|AUDCAD
|20
|AUDNZD
|16
|NZDUSD
|11
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|11
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|10
|NZDUSD
|10
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|1.1K
|USDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|1.8K
|NZDUSD
|974
|NZDCAD
|809
|EURGBP
|48
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.88 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +11.45 USD
最大连续亏损: -2.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Coinexx-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
16%
0
0
USD
USD
454
USD
USD
26
100%
103
70%
24%
3.10
0.62
USD
USD
6%
1:500