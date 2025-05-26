- 자본
- 축소
트레이드:
103
이익 거래:
73 (70.87%)
손실 거래:
30 (29.13%)
최고의 거래:
4.88 USD
최악의 거래:
-3.84 USD
총 수익:
93.69 USD (10 973 pips)
총 손실:
-30.15 USD (3 489 pips)
연속 최대 이익:
11 (11.45 USD)
연속 최대 이익:
11.45 USD (11)
샤프 비율:
0.46
거래 활동:
22.40%
최대 입금량:
2.62%
최근 거래:
50 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
15.13
롱(주식매수):
81 (78.64%)
숏(주식차입매도):
22 (21.36%)
수익 요인:
3.11
기대수익:
0.62 USD
평균 이익:
1.28 USD
평균 손실:
-1.01 USD
연속 최대 손실:
3 (-2.89 USD)
연속 최대 손실:
-4.19 USD (2)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.05 USD
최대한의:
4.20 USD (1.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
-0.00% (0.00 USD)
자본금별:
5.71% (24.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|28
|USDCAD
|21
|AUDCAD
|20
|AUDNZD
|16
|NZDUSD
|11
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|11
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|10
|NZDUSD
|10
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD
|1.1K
|USDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|1.8K
|NZDUSD
|974
|NZDCAD
|809
|EURGBP
|48
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.88 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +11.45 USD
연속 최대 손실: -2.89 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Coinexx-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
