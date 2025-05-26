SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Mean Machine web grounding 5 Syna Agent
William Brandon Autry

Mean Machine web grounding 5 Syna Agent

William Brandon Autry
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
16%
Coinexx-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
103
Gewinntrades:
73 (70.87%)
Verlusttrades:
30 (29.13%)
Bester Trade:
4.88 USD
Schlechtester Trade:
-3.84 USD
Bruttoprofit:
93.69 USD (10 973 pips)
Bruttoverlust:
-30.15 USD (3 489 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (11.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.45 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.46
Trading-Aktivität:
23.79%
Max deposit load:
2.62%
Letzter Trade:
39 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
15.13
Long-Positionen:
81 (78.64%)
Short-Positionen:
22 (21.36%)
Profit-Faktor:
3.11
Mathematische Gewinnerwartung:
0.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-2.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.19 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
12.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.05 USD
Maximaler:
4.20 USD (1.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.06% (4.21 USD)
Kapital:
5.71% (24.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 28
USDCAD 21
AUDCAD 20
AUDNZD 16
NZDUSD 11
NZDCAD 6
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 15
USDCAD 11
AUDCAD 12
AUDNZD 10
NZDUSD 10
NZDCAD 6
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 1.1K
USDCAD 1.1K
AUDCAD 1.6K
AUDNZD 1.8K
NZDUSD 974
NZDCAD 809
EURGBP 48
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.88 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Coinexx-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.57 × 295
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
1.92 × 12
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.60 × 5
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
7.06 × 52
FBS-Real
10.38 × 55
Keine Bewertungen
2025.11.27 15:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 00:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.04 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 03:11
Share of trading days is too low
2025.09.04 10:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 08:32
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 10.84% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 09:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 06:51
Share of trading days is too low
2025.07.08 05:51
Share of trading days is too low
2025.07.07 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 13:21
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 15% of days out of the 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 05:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 07:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Mean Machine web grounding 5 Syna Agent
999 USD pro Monat
16%
0
0
USD
454
USD
26
100%
103
70%
24%
3.10
0.62
USD
6%
1:500
Kopieren

