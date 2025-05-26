- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
103
Gewinntrades:
73 (70.87%)
Verlusttrades:
30 (29.13%)
Bester Trade:
4.88 USD
Schlechtester Trade:
-3.84 USD
Bruttoprofit:
93.69 USD (10 973 pips)
Bruttoverlust:
-30.15 USD (3 489 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (11.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.45 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.46
Trading-Aktivität:
23.79%
Max deposit load:
2.62%
Letzter Trade:
39 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
15.13
Long-Positionen:
81 (78.64%)
Short-Positionen:
22 (21.36%)
Profit-Faktor:
3.11
Mathematische Gewinnerwartung:
0.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-2.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.19 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
12.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.05 USD
Maximaler:
4.20 USD (1.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.06% (4.21 USD)
Kapital:
5.71% (24.36 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|28
|USDCAD
|21
|AUDCAD
|20
|AUDNZD
|16
|NZDUSD
|11
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|11
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|10
|NZDUSD
|10
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|1.1K
|USDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|1.8K
|NZDUSD
|974
|NZDCAD
|809
|EURGBP
|48
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4.88 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.89 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Coinexx-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
16%
0
0
USD
USD
454
USD
USD
26
100%
103
70%
24%
3.10
0.62
USD
USD
6%
1:500