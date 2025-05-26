- Büyüme
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
42 (73.68%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (26.32%)
En iyi işlem:
4.88 USD
En kötü işlem:
-3.84 USD
Brüt kâr:
54.19 USD (5 977 pips)
Brüt zarar:
-17.11 USD (1 908 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (11.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.45 USD (11)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
25.19%
Maks. mevduat yükü:
2.62%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
8.83
Alış işlemleri:
41 (71.93%)
Satış işlemleri:
16 (28.07%)
Kâr faktörü:
3.17
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
1.29 USD
Ortalama zarar:
-1.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.19 USD (2)
Aylık büyüme:
5.53%
Yıllık tahmin:
67.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
4.20 USD (1.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.06% (4.21 USD)
Varlığa göre:
5.71% (24.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|16
|USDCAD
|12
|AUDCAD
|12
|NZDUSD
|8
|NZDCAD
|4
|AUDNZD
|4
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|5
|AUDCAD
|7
|NZDUSD
|7
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|4
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|617
|USDCAD
|459
|AUDCAD
|880
|NZDUSD
|727
|NZDCAD
|699
|AUDNZD
|639
|EURGBP
|48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.88 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
10%
0
0
USD
USD
427
USD
USD
18
100%
57
73%
25%
3.16
0.65
USD
USD
6%
1:500