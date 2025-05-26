- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
103
Transacciones Rentables:
73 (70.87%)
Transacciones Irrentables:
30 (29.13%)
Mejor transacción:
4.88 USD
Peor transacción:
-3.84 USD
Beneficio Bruto:
93.69 USD (10 973 pips)
Pérdidas Brutas:
-30.15 USD (3 489 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (11.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.45 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.46
Actividad comercial:
23.79%
Carga máxima del depósito:
2.62%
Último trade:
38 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
15.13
Transacciones Largas:
81 (78.64%)
Transacciones Cortas:
22 (21.36%)
Factor de Beneficio:
3.11
Beneficio Esperado:
0.62 USD
Beneficio medio:
1.28 USD
Pérdidas medias:
-1.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-2.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.19 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
12.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.05 USD
Máxima:
4.20 USD (1.06%)
Reducción relativa:
De balance:
1.06% (4.21 USD)
De fondos:
5.71% (24.36 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|28
|USDCAD
|21
|AUDCAD
|20
|AUDNZD
|16
|NZDUSD
|11
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|11
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|10
|NZDUSD
|10
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSD
|1.1K
|USDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|1.8K
|NZDUSD
|974
|NZDCAD
|809
|EURGBP
|48
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.88 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +11.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.89 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Coinexx-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
16%
0
0
USD
USD
454
USD
USD
26
100%
103
70%
24%
3.10
0.62
USD
USD
6%
1:500