William Brandon Autry

Mean Machine web grounding 5 Syna Agent

William Brandon Autry
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
16%
Coinexx-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
103
Transacciones Rentables:
73 (70.87%)
Transacciones Irrentables:
30 (29.13%)
Mejor transacción:
4.88 USD
Peor transacción:
-3.84 USD
Beneficio Bruto:
93.69 USD (10 973 pips)
Pérdidas Brutas:
-30.15 USD (3 489 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (11.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.45 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.46
Actividad comercial:
23.79%
Carga máxima del depósito:
2.62%
Último trade:
38 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
15.13
Transacciones Largas:
81 (78.64%)
Transacciones Cortas:
22 (21.36%)
Factor de Beneficio:
3.11
Beneficio Esperado:
0.62 USD
Beneficio medio:
1.28 USD
Pérdidas medias:
-1.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-2.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.19 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
12.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.05 USD
Máxima:
4.20 USD (1.06%)
Reducción relativa:
De balance:
1.06% (4.21 USD)
De fondos:
5.71% (24.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 28
USDCAD 21
AUDCAD 20
AUDNZD 16
NZDUSD 11
NZDCAD 6
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD 15
USDCAD 11
AUDCAD 12
AUDNZD 10
NZDUSD 10
NZDCAD 6
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD 1.1K
USDCAD 1.1K
AUDCAD 1.6K
AUDNZD 1.8K
NZDUSD 974
NZDCAD 809
EURGBP 48
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.88 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +11.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Coinexx-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.57 × 295
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
1.92 × 12
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.60 × 5
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
7.06 × 52
FBS-Real
10.38 × 55
No hay comentarios
2025.11.27 15:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 00:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.04 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 03:11
Share of trading days is too low
2025.09.04 10:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 08:32
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 10.84% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 09:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 06:51
Share of trading days is too low
2025.07.08 05:51
Share of trading days is too low
2025.07.07 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 13:21
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 15% of days out of the 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 05:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 07:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
