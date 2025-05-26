SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Mean Machine web grounding 5
William Brandon Autry

Mean Machine web grounding 5

William Brandon Autry
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
Coinexx-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
56
Bénéfice trades:
41 (73.21%)
Perte trades:
15 (26.79%)
Meilleure transaction:
4.88 USD
Pire transaction:
-3.84 USD
Bénéfice brut:
53.49 USD (5 875 pips)
Perte brute:
-17.11 USD (1 908 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (11.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.45 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.46
Activité de trading:
25.19%
Charge de dépôt maximale:
2.62%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
8.66
Longs trades:
40 (71.43%)
Courts trades:
16 (28.57%)
Facteur de profit:
3.13
Rendement attendu:
0.65 USD
Bénéfice moyen:
1.30 USD
Perte moyenne:
-1.14 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.19 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.08%
Prévision annuelle:
73.73%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.05 USD
Maximal:
4.20 USD (1.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.06% (4.21 USD)
Par fonds propres:
5.13% (21.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 16
USDCAD 12
AUDCAD 11
NZDUSD 8
NZDCAD 4
AUDNZD 4
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 8
USDCAD 5
AUDCAD 6
NZDUSD 7
NZDCAD 5
AUDNZD 4
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 617
USDCAD 459
AUDCAD 778
NZDUSD 727
NZDCAD 699
AUDNZD 639
EURGBP 48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.88 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +11.45 USD
Perte consécutive maximale: -1.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Coinexx-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.57 × 295
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
1.92 × 12
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.60 × 5
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
7.06 × 52
FBS-Real
10.38 × 55
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.10 03:11
Share of trading days is too low
2025.09.04 10:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 08:32
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 10.84% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 09:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 06:51
Share of trading days is too low
2025.07.08 05:51
Share of trading days is too low
2025.07.07 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 13:21
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 15% of days out of the 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 05:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 07:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.06 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 07:28
Share of trading days is too low
2025.05.29 07:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.26 23:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 23:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mean Machine web grounding 5
999 USD par mois
9%
0
0
USD
426
USD
18
100%
56
73%
25%
3.12
0.65
USD
5%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.