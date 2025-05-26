- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
103
利益トレード:
73 (70.87%)
損失トレード:
30 (29.13%)
ベストトレード:
4.88 USD
最悪のトレード:
-3.84 USD
総利益:
93.69 USD (10 973 pips)
総損失:
-30.15 USD (3 489 pips)
最大連続の勝ち:
11 (11.45 USD)
最大連続利益:
11.45 USD (11)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
23.79%
最大入金額:
2.62%
最近のトレード:
39 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
15.13
長いトレード:
81 (78.64%)
短いトレード:
22 (21.36%)
プロフィットファクター:
3.11
期待されたペイオフ:
0.62 USD
平均利益:
1.28 USD
平均損失:
-1.01 USD
最大連続の負け:
3 (-2.89 USD)
最大連続損失:
-4.19 USD (2)
月間成長:
0.00%
年間予想:
12.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.05 USD
最大の:
4.20 USD (1.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.06% (4.21 USD)
エクイティによる:
5.71% (24.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|28
|USDCAD
|21
|AUDCAD
|20
|AUDNZD
|16
|NZDUSD
|11
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|11
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|10
|NZDUSD
|10
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|1.1K
|USDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|1.8K
|NZDUSD
|974
|NZDCAD
|809
|EURGBP
|48
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.88 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +11.45 USD
最大連続損失: -2.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Coinexx-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
16%
0
0
USD
USD
454
USD
USD
26
100%
103
70%
24%
3.10
0.62
USD
USD
6%
1:500