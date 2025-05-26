シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Mean Machine web grounding 5 Syna Agent
William Brandon Autry

Mean Machine web grounding 5 Syna Agent

William Brandon Autry
レビュー0件
信頼性
26週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
16%
Coinexx-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
103
利益トレード:
73 (70.87%)
損失トレード:
30 (29.13%)
ベストトレード:
4.88 USD
最悪のトレード:
-3.84 USD
総利益:
93.69 USD (10 973 pips)
総損失:
-30.15 USD (3 489 pips)
最大連続の勝ち:
11 (11.45 USD)
最大連続利益:
11.45 USD (11)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
23.79%
最大入金額:
2.62%
最近のトレード:
39 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
15.13
長いトレード:
81 (78.64%)
短いトレード:
22 (21.36%)
プロフィットファクター:
3.11
期待されたペイオフ:
0.62 USD
平均利益:
1.28 USD
平均損失:
-1.01 USD
最大連続の負け:
3 (-2.89 USD)
最大連続損失:
-4.19 USD (2)
月間成長:
0.00%
年間予想:
12.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.05 USD
最大の:
4.20 USD (1.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.06% (4.21 USD)
エクイティによる:
5.71% (24.36 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSD 28
USDCAD 21
AUDCAD 20
AUDNZD 16
NZDUSD 11
NZDCAD 6
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSD 15
USDCAD 11
AUDCAD 12
AUDNZD 10
NZDUSD 10
NZDCAD 6
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSD 1.1K
USDCAD 1.1K
AUDCAD 1.6K
AUDNZD 1.8K
NZDUSD 974
NZDCAD 809
EURGBP 48
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.88 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +11.45 USD
最大連続損失: -2.89 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Coinexx-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.57 × 295
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
1.92 × 12
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.60 × 5
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
7.06 × 52
FBS-Real
10.38 × 55
レビューなし
2025.11.27 15:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 00:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.04 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 03:11
Share of trading days is too low
2025.09.04 10:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 08:32
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 10.84% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 09:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 06:51
Share of trading days is too low
2025.07.08 05:51
Share of trading days is too low
2025.07.07 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 13:21
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 15% of days out of the 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 05:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 07:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください