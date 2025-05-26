- Crescita
Trade:
57
Profit Trade:
42 (73.68%)
Loss Trade:
15 (26.32%)
Best Trade:
4.88 USD
Worst Trade:
-3.84 USD
Profitto lordo:
54.19 USD (5 977 pips)
Perdita lorda:
-17.11 USD (1 908 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (11.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.45 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
25.19%
Massimo carico di deposito:
2.62%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
8.83
Long Trade:
41 (71.93%)
Short Trade:
16 (28.07%)
Fattore di profitto:
3.17
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
1.29 USD
Perdita media:
-1.14 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.19 USD (2)
Crescita mensile:
5.53%
Previsione annuale:
67.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 USD
Massimale:
4.20 USD (1.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.06% (4.21 USD)
Per equità:
5.71% (24.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|16
|USDCAD
|12
|AUDCAD
|12
|NZDUSD
|8
|NZDCAD
|4
|AUDNZD
|4
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|5
|AUDCAD
|7
|NZDUSD
|7
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|4
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|617
|USDCAD
|459
|AUDCAD
|880
|NZDUSD
|727
|NZDCAD
|699
|AUDNZD
|639
|EURGBP
|48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +4.88 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.45 USD
Massima perdita consecutiva: -1.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
