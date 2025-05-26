SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Mean Machine web grounding 5
William Brandon Autry

Mean Machine web grounding 5

William Brandon Autry
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 10%
Coinexx-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
42 (73.68%)
Loss Trade:
15 (26.32%)
Best Trade:
4.88 USD
Worst Trade:
-3.84 USD
Profitto lordo:
54.19 USD (5 977 pips)
Perdita lorda:
-17.11 USD (1 908 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (11.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.45 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
25.19%
Massimo carico di deposito:
2.62%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
8.83
Long Trade:
41 (71.93%)
Short Trade:
16 (28.07%)
Fattore di profitto:
3.17
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
1.29 USD
Perdita media:
-1.14 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.19 USD (2)
Crescita mensile:
5.53%
Previsione annuale:
67.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 USD
Massimale:
4.20 USD (1.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.06% (4.21 USD)
Per equità:
5.71% (24.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 16
USDCAD 12
AUDCAD 12
NZDUSD 8
NZDCAD 4
AUDNZD 4
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 8
USDCAD 5
AUDCAD 7
NZDUSD 7
NZDCAD 5
AUDNZD 4
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 617
USDCAD 459
AUDCAD 880
NZDUSD 727
NZDCAD 699
AUDNZD 639
EURGBP 48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.88 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.45 USD
Massima perdita consecutiva: -1.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.57 × 295
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
1.92 × 12
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.60 × 5
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
7.06 × 52
FBS-Real
10.38 × 55
Non ci sono recensioni
2025.09.10 03:11
Share of trading days is too low
2025.09.04 10:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 08:32
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 10.84% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 09:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 06:51
Share of trading days is too low
2025.07.08 05:51
Share of trading days is too low
2025.07.07 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 13:21
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 15% of days out of the 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 05:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 07:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.06 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 07:28
Share of trading days is too low
2025.05.29 07:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.26 23:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 23:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
