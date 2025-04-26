СигналыРазделы
Rinaldo Adi Sarosa

Trader Flazh

Rinaldo Adi Sarosa
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 162%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 341
Прибыльных трейдов:
988 (73.67%)
Убыточных трейдов:
353 (26.32%)
Лучший трейд:
301.19 USD
Худший трейд:
-351.47 USD
Общая прибыль:
17 650.61 USD (124 069 pips)
Общий убыток:
-8 077.52 USD (56 213 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 284.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 284.99 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
86.08%
Макс. загрузка депозита:
16.79%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
4.41
Длинных трейдов:
673 (50.19%)
Коротких трейдов:
668 (49.81%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
7.14 USD
Средняя прибыль:
17.86 USD
Средний убыток:
-22.88 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-2 157.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 157.72 USD (9)
Прирост в месяц:
8.73%
Годовой прогноз:
108.63%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.45 USD
Максимальная:
2 173.20 USD (40.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.72% (2 175.07 USD)
По эквити:
41.05% (5 877.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 1341
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 9.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 68K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +301.19 USD
Худший трейд: -351 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 284.99 USD
Макс. убыток в серии: -2 157.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
ICTrading-MT5-4
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 214
Tickmill-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.24 × 161
RoboForex-ECN
2.00 × 2
Axiory-Live
2.29 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
VantageInternational-Live 4
3.69 × 16
Opogroup-Server1
3.85 × 13
VantageInternational-Live
4.86 × 44
itexsys-Platform
5.00 × 1
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Forex.com-Live 536
7.50 × 2
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Swissquote-Server
12.00 × 1
FortunaMarkets-Server
12.10 × 40
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
RoboForex-Pro
12.33 × 70
GBEbrokers-LIVE
13.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
17.64 × 11
Forex EA that incorporates in neural networks and deep learning... my target is to get steady profit in long term

with minimum drawdown..

leverage 1:500


PLEASE ONLY USE THE BEST VPS AND BROKER

LOW SPREAD BROKER LIKE ICMARKETS

FAST VPS WITH LOW LATENCY / PING LIKE https://www.commercialnetworkservices.com/

MT5

------------------------------------------------------------------------------

* Past performance doesn't guarantee future result *


you can read this article how to subscribe signals-->

https://www.mql5.com/en/articles/523

https://www.mql5.com/en/forum/189731  (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422  (MT5)

How to get the same lotsizes with the signal 


Нет отзывов
2025.12.16 05:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 04:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 03:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 09:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 01:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
