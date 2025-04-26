- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 342
利益トレード:
989 (73.69%)
損失トレード:
353 (26.30%)
ベストトレード:
301.19 USD
最悪のトレード:
-351.47 USD
総利益:
17 662.74 USD (124 164 pips)
総損失:
-8 078.02 USD (56 213 pips)
最大連続の勝ち:
20 (1 284.99 USD)
最大連続利益:
1 284.99 USD (20)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
86.08%
最大入金額:
16.79%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
4.41
長いトレード:
674 (50.22%)
短いトレード:
668 (49.78%)
プロフィットファクター:
2.19
期待されたペイオフ:
7.14 USD
平均利益:
17.86 USD
平均損失:
-22.88 USD
最大連続の負け:
9 (-2 157.72 USD)
最大連続損失:
-2 157.72 USD (9)
月間成長:
7.03%
年間予想:
87.57%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.45 USD
最大の:
2 173.20 USD (40.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.72% (2 175.07 USD)
エクイティによる:
41.05% (5 877.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1342
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|9.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|68K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +301.19 USD
最悪のトレード: -351 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +1 284.99 USD
最大連続損失: -2 157.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 214
|
Tickmill-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.24 × 161
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.29 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|3.69 × 16
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
VantageInternational-Live
|4.86 × 44
|
itexsys-Platform
|5.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Forex.com-Live 536
|7.50 × 2
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Swissquote-Server
|12.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|12.10 × 40
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
RoboForex-Pro
|12.33 × 70
|
GBEbrokers-LIVE
|13.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|17.64 × 11
Forex EA that incorporates in neural networks and deep learning... my target is to get steady profit in long term
with minimum drawdown..
leverage 1:500
PLEASE ONLY USE THE BEST VPS AND BROKER
LOW SPREAD BROKER LIKE ICMARKETS
FAST VPS WITH LOW LATENCY / PING LIKE https://www.commercialnetworkservices.com/
MT5
* Past performance doesn't guarantee future result *
you can read this article how to subscribe signals-->
https://www.mql5.com/en/articles/523
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
How to get the same lotsizes with the signal
