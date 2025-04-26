シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Trader Flazh
Rinaldo Adi Sarosa

Trader Flazh

Rinaldo Adi Sarosa
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 162%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 342
利益トレード:
989 (73.69%)
損失トレード:
353 (26.30%)
ベストトレード:
301.19 USD
最悪のトレード:
-351.47 USD
総利益:
17 662.74 USD (124 164 pips)
総損失:
-8 078.02 USD (56 213 pips)
最大連続の勝ち:
20 (1 284.99 USD)
最大連続利益:
1 284.99 USD (20)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
86.08%
最大入金額:
16.79%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
4.41
長いトレード:
674 (50.22%)
短いトレード:
668 (49.78%)
プロフィットファクター:
2.19
期待されたペイオフ:
7.14 USD
平均利益:
17.86 USD
平均損失:
-22.88 USD
最大連続の負け:
9 (-2 157.72 USD)
最大連続損失:
-2 157.72 USD (9)
月間成長:
7.03%
年間予想:
87.57%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.45 USD
最大の:
2 173.20 USD (40.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.72% (2 175.07 USD)
エクイティによる:
41.05% (5 877.64 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 1342
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 9.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 68K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +301.19 USD
最悪のトレード: -351 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +1 284.99 USD
最大連続損失: -2 157.72 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
ICTrading-MT5-4
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 214
Tickmill-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.24 × 161
RoboForex-ECN
2.00 × 2
Axiory-Live
2.29 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
VantageInternational-Live 4
3.69 × 16
Opogroup-Server1
3.85 × 13
VantageInternational-Live
4.86 × 44
itexsys-Platform
5.00 × 1
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Forex.com-Live 536
7.50 × 2
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Swissquote-Server
12.00 × 1
FortunaMarkets-Server
12.10 × 40
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
RoboForex-Pro
12.33 × 70
GBEbrokers-LIVE
13.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
17.64 × 11
Forex EA that incorporates in neural networks and deep learning... my target is to get steady profit in long term

with minimum drawdown..

leverage 1:500


PLEASE ONLY USE THE BEST VPS AND BROKER

LOW SPREAD BROKER LIKE ICMARKETS

FAST VPS WITH LOW LATENCY / PING LIKE https://www.commercialnetworkservices.com/

MT5

------------------------------------------------------------------------------

* Past performance doesn't guarantee future result *


you can read this article how to subscribe signals-->

https://www.mql5.com/en/articles/523

https://www.mql5.com/en/forum/189731  (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422  (MT5)

How to get the same lotsizes with the signal 


