СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BestStrategy2
Aleksey Vasilev

BestStrategy2

Aleksey Vasilev
0 отзывов
Надежность
40 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 418%
FINAM-AO
1:1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Стоимость портфеля
  • Средства
  • Портфель
  • Просадка
Всего трейдов:
141
Прибыльных трейдов:
77 (54.60%)
Убыточных трейдов:
64 (45.39%)
Лучший трейд:
2 045.00 RUB
Худший трейд:
-1 655.00 RUB
Общая прибыль:
30 940.00 RUB (30 940 pips)
Общий убыток:
-18 240.00 RUB (18 240 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (6 600.00 RUB)
Макс. прибыль в серии:
6 600.00 RUB (7)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
32.12%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.05
Длинных трейдов:
73 (51.77%)
Коротких трейдов:
68 (48.23%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
90.07 RUB
Средняя прибыль:
401.82 RUB
Средний убыток:
-285.00 RUB
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 875.00 RUB)
Макс. убыток в серии:
-1 875.00 RUB (5)
Прирост в месяц:
-28.40%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
365.00 RUB
Максимальная:
2 515.00 RUB (12.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.35% (1 905.00 RUB)
По эквити:
11.63% (1 767.69 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
IMOEXF 139
SU26234RMFS3 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
IMOEXF 210
SU26234RMFS3 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
IMOEXF 13K
SU26234RMFS3 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 045.00 RUB
Худший трейд: -1 655 RUB
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +6 600.00 RUB
Макс. убыток в серии: -1 875.00 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

На данный момент эта стратегия выглядит лучше других, потому решил дать ей денег.
Нет отзывов
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 06:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 11:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 22:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BestStrategy2
30 USD в месяц
418%
0
0
USD
4.4K
RUB
40
95%
141
54%
100%
1.69
90.07
RUB
40%
1:1
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.