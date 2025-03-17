- Прирост
- Стоимость портфеля
- Средства
- Портфель
- Просадка
Всего трейдов:
141
Прибыльных трейдов:
77 (54.60%)
Убыточных трейдов:
64 (45.39%)
Лучший трейд:
2 045.00 RUB
Худший трейд:
-1 655.00 RUB
Общая прибыль:
30 940.00 RUB (30 940 pips)
Общий убыток:
-18 240.00 RUB (18 240 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (6 600.00 RUB)
Макс. прибыль в серии:
6 600.00 RUB (7)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
32.12%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.05
Длинных трейдов:
73 (51.77%)
Коротких трейдов:
68 (48.23%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
90.07 RUB
Средняя прибыль:
401.82 RUB
Средний убыток:
-285.00 RUB
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 875.00 RUB)
Макс. убыток в серии:
-1 875.00 RUB (5)
Прирост в месяц:
-28.40%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
365.00 RUB
Максимальная:
2 515.00 RUB (12.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.35% (1 905.00 RUB)
По эквити:
11.63% (1 767.69 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|IMOEXF
|139
|SU26234RMFS3
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|IMOEXF
|210
|SU26234RMFS3
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|IMOEXF
|13K
|SU26234RMFS3
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 045.00 RUB
Худший трейд: -1 655 RUB
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +6 600.00 RUB
Макс. убыток в серии: -1 875.00 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
На данный момент эта стратегия выглядит лучше других, потому решил дать ей денег.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
418%
0
0
USD
USD
4.4K
RUB
RUB
40
95%
141
54%
100%
1.69
90.07
RUB
RUB
40%
1:1